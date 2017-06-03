Полина Гагарина поведала о способностях новорожденной дочки

Молодые родители не рассказывали о пополнении в семье до последнего.Но некоторое время назад Полина, беседуя с журналистами, поведала о достижениях своей малышки.«Мии, в отличии от моего сына, очень нравится, когда я пою. Недавно был клип по телевизору, и она прямо замерла и начала во все глаза смотреть. Дети сейчас совершенно другие. Они такие быстрые, что я не понимаю, как вообще это возможно. То есть все показатели, которые должны быть в месяц или в три месяца, мы все это уже умеем. Даже страшновато. Мы начали говорить, агукать на второй неделе. Я подумала, что ослышалась», - рассказала Гагарина.Сейчас певица активно занялась сольным творчеством и записывает новые песни.