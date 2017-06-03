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Полина Гагарина поведала о способностях новорожденной дочки

Вчера, 21:55
Буквально недавно Полина Гагарина и ее муж Дмитрий Исхаков стали родителями очаровательной девочки.

Полина Гагарина поведала о способностях новорожденной дочки
Молодые родители не рассказывали о пополнении в семье до последнего.

Но некоторое время назад Полина, беседуя с журналистами, поведала о достижениях своей малышки.

Полина Гагарина поведала о способностях новорожденной дочки


«Мии, в отличии от моего сына, очень нравится, когда я пою. Недавно был клип по телевизору, и она прямо замерла и начала во все глаза смотреть. Дети сейчас совершенно другие. Они такие быстрые, что я не понимаю, как вообще это возможно. То есть все показатели, которые должны быть в месяц или в три месяца, мы все это уже умеем. Даже страшновато. Мы начали говорить, агукать на второй неделе. Я подумала, что ослышалась», - рассказала Гагарина.

Сейчас певица активно занялась сольным творчеством и записывает новые песни.

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 2 938
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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