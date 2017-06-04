Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились со своим ребенком на УЗИ

На днях супруги обрадовали поклонников, признавшись об интересном положении.Буквально недавно в микроблоге Риты появился пост, в котором она рассказала о своих чувствах в кабинете УЗИ, когда увидела малыша на экране монитора.«Кажется, свадьба и венчание, это самые счастливые моменты твоей жизни, пока вдруг слабенькая розовая полоска не проявляется на тесте рядом с первой. Пока вдруг в кабинете УЗИ он держит тебя за руку и впервые смотрит теми самими огромными синими глазами, полными невообразимой, бесконечной любви, на кого-то, кроме тебя, - на монитор, откуда ему в ответ машут крохотной ручкой», - делится девушка.Напомним, что свадьба звезд состоялась два года назад, а знакомы молодые люди уже десять лет.