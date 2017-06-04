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Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились со своим ребенком на УЗИ

Сегодня, 15:28
Фанаты считают звездную пару певцов Риту Дакоту и Влада Соколовского по-настоящему крепкой и идеальной.

Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились со своим ребенком на УЗИ
На днях супруги обрадовали поклонников, признавшись об интересном положении.

Буквально недавно в микроблоге Риты появился пост, в котором она рассказала о своих чувствах в кабинете УЗИ, когда увидела малыша на экране монитора.

Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились со своим ребенком на УЗИ


«Кажется, свадьба и венчание, это самые счастливые моменты твоей жизни, пока вдруг слабенькая розовая полоска не проявляется на тесте рядом с первой. Пока вдруг в кабинете УЗИ он держит тебя за руку и впервые смотрит теми самими огромными синими глазами, полными невообразимой, бесконечной любви, на кого-то, кроме тебя, - на монитор, откуда ему в ответ машут крохотной ручкой», - делится девушка.

Напомним, что свадьба звезд состоялась два года назад, а знакомы молодые люди уже десять лет.

← Фанаты беспокоятся за самочувствие За...

Ключевые слова: Влад Соколовский, Рита Дакота

Количество просмотров: 7 865
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились со своим ребенком на УЗИ Фанаты считают звездную пару певцов Риту Дакоту и Влада Соколовского по-настоящему крепкой и идеальной.
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