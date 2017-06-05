Алсу разместила редкую фотографию с дочерьми

Недавно артистка опубликовала фотографию со своими двумя дочерьми Сафиной и Микеллой, обрадовав поклонников.«Поздравляю всех-всех с Днём защиты детей и первым днём лета. Дарите детям тепло своей души, свою заботу. Оберегайте от ненависти и зла, которых так много в нашей жизни. Пусть жизнь наших малышей будет мирной и, как можно меньше, будет бед на их пути. Всем родителям терпения и мудрости. А тем, кто ещё не стал родителем, испытать обязательно это самое прекрасное состояние», — подписала снимок Алсу.Стоит напомнить, что свадьба певицы с Яном Абрамовым состоялась более 11 лет назад. Супруги воспитывают троих прелестных детей.