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Алсу разместила редкую фотографию с дочерьми

Сегодня, 16:39
33-летняя певица Алсу часто размещает в своем Инстаграм фотографии из личной жизни, тем не менее семью певицы можно увидеть редко.

Алсу разместила редкую фотографию с дочерьми
Недавно артистка опубликовала фотографию со своими двумя дочерьми Сафиной и Микеллой, обрадовав поклонников.

Алсу разместила редкую фотографию с дочерьми


«Поздравляю всех-всех с Днём защиты детей и первым днём лета. Дарите детям тепло своей души, свою заботу. Оберегайте от ненависти и зла, которых так много в нашей жизни. Пусть жизнь наших малышей будет мирной и, как можно меньше, будет бед на их пути. Всем родителям терпения и мудрости. А тем, кто ещё не стал родителем, испытать обязательно это самое прекрасное состояние», — подписала снимок Алсу.

Алсу разместила редкую фотографию с дочерьми


Стоит напомнить, что свадьба певицы с Яном Абрамовым состоялась более 11 лет назад. Супруги воспитывают троих прелестных детей.

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Ключевые слова: Алсу

Количество просмотров: 5 538
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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