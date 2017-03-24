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Рита Дакота поделилась "беременными" переживаниями

Вчера, 21:14
На прошлой неделе певица и автор песен Рита Дакота впервые призналась, что ждет первенца. Сразу после этого блог начал стремительно наполняться фотографиями с животиком.

Рита Дакота поделилась "беременными" переживаниями
Видимо, Рита сама заметила, что выкладывает "пузатые" снимки очень часто, но при этом пояснила причину. Оказалось, что Рите хочется "держаться вместе" с другими мамочками, общаться и поддерживать друг друга.

Рита Дакота поделилась "беременными" переживаниями


"Очень непривычно 'пузатые фотки' выкладывать открыто. Это вообще какой-то другой мир. Да, Маш @mashaa. Хорошо, что у меня есть Маша. И Саня @sashaguseynova есть, и ещё куча крутых современных мамочек, которые такому зеленому новичку как я рассказывают все таинства этого дикого неизведанного мира. Ох, сколько же всего нового мне предстоит узнать, аж страшно, честно. А вообще если среди ваших подруг есть беременные или мамочки, отмечайте плиз их в комментах, нам как-то надо держаться вместе"

- пишет артистка в блоге.

Рита Дакота поделилась "беременными" переживаниями


Это, действительно, так, вместе не только веселее, но надежнее, безопаснее и всегда есть к кому обратиться за советом или просто посмеяться.

Рита Дакота поделилась "беременными" переживаниями


Интересно, свершившиеся мамочки, а с кем вы общались во время беременности чаще остальных?

Рита Дакота поделилась "беременными" переживаниями

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Ключевые слова: Рита Дакота

Количество просмотров: 5 824
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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