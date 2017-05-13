Ксения Бородина похвалилась неожиданным подарком

"Ты достойна не только этих роз еще большего умница"
"Какой шикарный букет "
- пишут поклонники.
А есть и более "плотные" маньяки, которые пишут:
"Ксюша вы мне седня приснились с детьми мы будто друзья гуляли возле вашего огромного дома .Был приятный сон просто Чисто дружеские отношения наверно вы такой и есть настоящий друг,Подруга мне приснилось именно так)).....".
В любом случае будем надеяться, что этот букет от мужа, потому что "погоду в доме" ревностью нарушать не стоит.
Тем более учитывая тот факт, что сам Курбан Омаров периодически делится страстями, которые кипят в его отношениях с женой.