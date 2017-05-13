Ксения Бородина похвалилась неожиданным подарком

А сегодня неожиданно Ксюша похвалилась огромным букетом роз лососевого цвета. От кого столь роскошный презент, Бородина на поведала."Ты достойна не только этих роз еще большего умница""Какой шикарный букет "- пишут поклонники.А есть и более "плотные" маньяки, которые пишут:"Ксюша вы мне седня приснились с детьми мы будто друзья гуляли возле вашего огромного дома .Был приятный сон просто Чисто дружеские отношения наверно вы такой и есть настоящий друг,Подруга мне приснилось именно так)).....".В любом случае будем надеяться, что этот букет от мужа, потому что "погоду в доме" ревностью нарушать не стоит.Тем более учитывая тот факт, что сам Курбан Омаров периодически делится страстями, которые кипят в его отношениях с женой.