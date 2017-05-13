Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ксения Бородина похвалилась неожиданным подарком

Вчера, 22:10
Раньше Ксении Бородиной часто доставляли под анонимными именами букеты на поляну проекта Дом-2. Но после появления Кубрана Омарова, многие мужчины пропали.

Ксения Бородина похвалилась неожиданным подарком
А сегодня неожиданно Ксюша похвалилась огромным букетом роз лососевого цвета. От кого столь роскошный презент, Бородина на поведала.

Ксения Бородина похвалилась неожиданным подарком


"Ты достойна не только этих роз еще большего умница"

"Какой шикарный букет "

- пишут поклонники.

А есть и более "плотные" маньяки, которые пишут:
"Ксюша вы мне седня приснились с детьми мы будто друзья гуляли возле вашего огромного дома .Был приятный сон просто Чисто дружеские отношения наверно вы такой и есть настоящий друг,Подруга мне приснилось именно так)).....".

В любом случае будем надеяться, что этот букет от мужа, потому что "погоду в доме" ревностью нарушать не стоит.

Ксения Бородина похвалилась неожиданным подарком


Тем более учитывая тот факт, что сам Курбан Омаров периодически делится страстями, которые кипят в его отношениях с женой.

← Аллу Пугачеву экстренно прооперирова... Холли Берри готовится стать мамой в тр... →

Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 5 876
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ксения Бородина планирует шикарный ремонт
Курбан Омаров и Ксения Бородина после долгой ссоры проснулись в одной кровати
Ксения Бородина делает из дочки Теоны звезду
Ксения Бородина показала лицо младшей дочери, но тут же поняла, что сделала ошибку
Самое популярное за неделю
Комментарии



Холли Берри готовится стать мамой в третий раз Некоторое время назад состоялся благотворительный вечер, который посетила известная актриса Холли Берри.
Ксения Бородина похвалилась неожиданным подарком Раньше Ксении Бородиной часто доставляли под анонимными именами букеты на поляну проекта Дом-2. Но после появления Кубрана Омарова, многие мужчины пропали.
Аллу Пугачеву экстренно прооперировали в Москве Стало известно о срочной операции, проведенной певице Алле Пугачевой в столице.
Рита Дакота поделилась "беременными" переживаниями На прошлой неделе певица и автор песен Рита Дакота впервые призналась, что ждет первенца. Сразу после этого блог начал стремительно наполняться фотографиями с животиком.
Кристина Асмус опубликовала снимок с трехлетней дочерью Супруги Кристина Асмус и Гарик Харламов не любят афишировать личную жизнь.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.