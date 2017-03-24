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Дарья Донцова готова простить супругу измену

Сегодня, 15:55
Известный автор детективных историй Дарья Донцова поделилась деталями семейной жизни. Дарья дала эксклюзивное интервью проекту Wday.ru, в котором рассказала, что никогда не контролирует и не проверят телефон мужа. Её нисколько не пугает тот факт, что муж может быть ей неверен.

Дарья Донцова готова простить супругу измену
"Если бы мне изменил муж, я не обратила бы на это внимания. У меня есть подруга с сорокалетним стажем брака и пятью детьми, у которой муж, очень обеспеченный человек, все время ходит налево. Наивный супруг думает, что жена ничего не подозревает. Каждый раз мужчина очень «угрызается» и когда приходит домой, на его руке висит очередная шуба. Подруга тихо хихикает, вешает манто в огромный шкаф к другим ста пятидесяти пяти меховым изделиям и продолжает жить дальше"

- мудро рассуждает Дарья.

Дарья Донцова готова простить супругу измену


Напомним, Дарья вышла замуж за Александра Донцова в 1983 году. По словам писательницы в браке с доктором психологических наук, профессором МГУ она абсолютно счастлива.

Дарья Донцова готова простить супругу измену


Как утверждает автор десятков детективов, секрет счастливой семейной жизни заключается в женском терпении, умении прощать и не копить обиды.

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Ключевые слова: Дарья Донцова

Количество просмотров: 39
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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