Екатерина Андреева поразила повзрослевшей дочерью

После фотографий Наташи, дочери от первого брака, стало меньше. Но сегодняшний снимок восхитил не только любителей блога Екатерины, но и ценителей женской красоты.С фотографии на нас смотрят две красивые русские женщины с правильными чертами лица, не испорченными пластикой и операциями."Маммс и Дочельс. (Был такой барельеф - Маркс и Энгельс). Я смотрю на неё ,как в зеркало. И вижу то,что сама заложила. Нормальный такой Капитал получился. Пенять не на кого. Но заложила я круто. (И заметьте-не за воротник)Воспитывайте детей по образу и подобию своему.Тока проверьте ,чтобы подобие своё было нормальным. А то пенять будет не на кого. Что посеешь,то пожнёшь. Люблю смотреть с людьми в одну сторону- вдаль,вперёд ,вверх"- подписала снимок Екатерина.Напомню, Екатерина Андреева счастлива в браке со вторым мужем, бизнесменом Душко Перовичем, черногорцем по национальности. Пара поженилась в 1989 году.