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Екатерина Андреева поразила повзрослевшей дочерью

Сегодня, 12:54
Раньше, когда ведущая Первого канала Екатерина Андреева публиковала снимки дочери, их принимали за подруг или сестер.

Екатерина Андреева поразила повзрослевшей дочерью

После фотографий Наташи, дочери от первого брака, стало меньше. Но сегодняшний снимок восхитил не только любителей блога Екатерины, но и ценителей женской красоты.

Екатерина Андреева поразила повзрослевшей дочерью


С фотографии на нас смотрят две красивые русские женщины с правильными чертами лица, не испорченными пластикой и операциями.

"Маммс и Дочельс. (Был такой барельеф - Маркс и Энгельс). Я смотрю на неё ,как в зеркало. И вижу то,что сама заложила. Нормальный такой Капитал получился. Пенять не на кого. Но заложила я круто. (И заметьте-не за воротник)Воспитывайте детей по образу и подобию своему.Тока проверьте ,чтобы подобие своё было нормальным. А то пенять будет не на кого. Что посеешь,то пожнёшь. Люблю смотреть с людьми в одну сторону- вдаль,вперёд ,вверх"

- подписала снимок Екатерина.

Напомню, Екатерина Андреева счастлива в браке со вторым мужем, бизнесменом Душко Перовичем, черногорцем по национальности. Пара поженилась в 1989 году.

Екатерина Андреева поразила повзрослевшей дочерью

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Ключевые слова: Екатерина Андреева

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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