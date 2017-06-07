В Интернете размещена фотография новорожденной дочери Марион Котийяр и Гийома Кане

Несколько дней назад молодые родители с двумя детьми пришли на турнир Athina Onassis Horse Show в Сен-Тропе. Гийом интересуется конным спортом, кроме того и сам периодически выступает на соревнованиях. Как раз по этой причине супруги часто посещают подобные мероприятия.Теперь же папарацци смогли сфотографировать детей актерской четы, что бывает очень сложно сделать, так как звезды стараются оградить детей от взора общественности.Отметим, что Марион и Гийом познакомились еще в 2003 году, но встречаться они стали лишь через 4 года.