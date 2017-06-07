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В Интернете размещена фотография новорожденной дочери Марион Котийяр и Гийома Кане

Сегодня, 18:53
Супружеская пара знаменитых актеров Марион Котийяр и Гийом Кане старается держать свою личную жизнь в тайне.

В Интернете размещена фотография новорожденной дочери Марион Котийяр и Гийома Кане
Несколько дней назад молодые родители с двумя детьми пришли на турнир Athina Onassis Horse Show в Сен-Тропе. Гийом интересуется конным спортом, кроме того и сам периодически выступает на соревнованиях. Как раз по этой причине супруги часто посещают подобные мероприятия.

В Интернете размещена фотография новорожденной дочери Марион Котийяр и Гийома Кане


Теперь же папарацци смогли сфотографировать детей актерской четы, что бывает очень сложно сделать, так как звезды стараются оградить детей от взора общественности.

В Интернете размещена фотография новорожденной дочери Марион Котийяр и Гийома Кане


Отметим, что Марион и Гийом познакомились еще в 2003 году, но встречаться они стали лишь через 4 года.

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Ключевые слова: Гийом Кане, Марион Котийяр

Количество просмотров: 2 431
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Legion-media.ru

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