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Наследник Стаса Пьехи предстанет перед зрителями на сцене

Сегодня, 13:00
Популярный певец Стас Пьеха воспитывает трехлетнего сына Петра.

Наследник Стаса Пьехи предстанет перед зрителями на сцене
В прошлом году супруги Стас и Наталья Горчакова приняли решение развестись, мальчик остался жить с мамой.

Наследник Стаса Пьехи предстанет перед зрителями на сцене


В скором времени знаменитая бабушка Стаса Эдита Пьеха будет отмечать 80 лет, и очень надеется, что правнук выйдет поздравить ее на большую сцену.

Наследник Стаса Пьехи предстанет перед зрителями на сцене


«Шустрый такой парень, причем одаренный не по годам. Ходит в детский садик с углубленным изучением английского языка, по-английски говорит. И Василиса — дочка Эрики, сестры Стаса, тоже шустрая девочка. У них с Петей разница в возрасте — всего год. Я очень надеюсь, что в день моего юбилейного концерта они оба выйдут на сцену», - поведала Эдита Станиславовна.

Кстати Эдита Пьеха не могла познакомиться со своим правнуком 2 года после рождения, так как у нее был очень нагруженный график.

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Ключевые слова: Стас Пьеха, Эдита Пьеха

Количество просмотров: 2 821
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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