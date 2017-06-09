Наследник Стаса Пьехи предстанет перед зрителями на сцене

В прошлом году супруги Стас и Наталья Горчакова приняли решение развестись, мальчик остался жить с мамой.В скором времени знаменитая бабушка Стаса Эдита Пьеха будет отмечать 80 лет, и очень надеется, что правнук выйдет поздравить ее на большую сцену.«Шустрый такой парень, причем одаренный не по годам. Ходит в детский садик с углубленным изучением английского языка, по-английски говорит. И Василиса — дочка Эрики, сестры Стаса, тоже шустрая девочка. У них с Петей разница в возрасте — всего год. Я очень надеюсь, что в день моего юбилейного концерта они оба выйдут на сцену», - поведала Эдита Станиславовна.Кстати Эдита Пьеха не могла познакомиться со своим правнуком 2 года после рождения, так как у нее был очень нагруженный график.