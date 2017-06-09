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Родители Джорджа и Амаль Клуни поделились тем, на кого похожи двойняшки

Сегодня, 15:20
Несколько дней назад общественность узнала хорошую новость: в семье Джорджа и Амаль Клуни родились двойняшки.

Родители Джорджа и Амаль Клуни поделились тем, на кого похожи двойняшки
Пока что молодую маму с детьми еще не выписали, они все еще находятся в клинике. Молодые родители с радостью принимают поздравления с рождением детей.

«Они великолепные. Нина клянется, что у Александра нос Джорджа — у маленького мальчика профиль его отца. Мне нравятся их имена, Элла и Александр, они отлично звучат.

Родители Джорджа и Амаль Клуни поделились тем, на кого похожи двойняшки


Амаль прекрасна. По видеосвязи рассказывала нам о родах. Еще на прошлой неделе она шутила, что стала большой, как дом. Они с Джорджем все делают правильно. После рождения детей глаза их отца выглядели стеклянными — так что я не уверен, что он был трезв. Шучу!» — поделился отец Джорджа Клуни.

Поздравляем супругов со столь радостным событием!

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Ключевые слова: Джордж и Амаль Клуни

Количество просмотров: 2 093
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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