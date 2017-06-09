Родители Джорджа и Амаль Клуни поделились тем, на кого похожи двойняшки

Пока что молодую маму с детьми еще не выписали, они все еще находятся в клинике. Молодые родители с радостью принимают поздравления с рождением детей.«Они великолепные. Нина клянется, что у Александра нос Джорджа — у маленького мальчика профиль его отца. Мне нравятся их имена, Элла и Александр, они отлично звучат.Амаль прекрасна. По видеосвязи рассказывала нам о родах. Еще на прошлой неделе она шутила, что стала большой, как дом. Они с Джорджем все делают правильно. После рождения детей глаза их отца выглядели стеклянными — так что я не уверен, что он был трезв. Шучу!» — поделился отец Джорджа Клуни.Поздравляем супругов со столь радостным событием!