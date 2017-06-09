Джессика Альба трогательно обратилась к своей дочери

Счастливая мама обратилась в своем микроблоге к дочери, поздравив ее с праздником.«Мой милый ангел, с днем рождения тебя! Я невероятно горжусь тобой — тем какой умной, старательной и доброй девочкой ты выросла. Благодаря твоему появлению на свет, на следующий же день после твоего рождения, я поняла в чем заключается смысл жизни и нашла свое призвание. Ты полностью изменила мой мир! Я обожаю тебя, моя маленькая! Девять лет… О Боже!» — призналась Альба в Инстаграм.Стоит напомнить, что свадьба Джессики Альбы и Кэша Уоррена состоялась 9 лет назад. В семье супругов растут две замечательные дочки.