Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Джессика Альба трогательно обратилась к своей дочери

Сегодня, 15:44
Пару дней назад старшая наследница популярной актрисы Джессики Альбы Онор отмечала день рождения, ей исполнилось 9 лет.

Джессика Альба трогательно обратилась к своей дочери
Счастливая мама обратилась в своем микроблоге к дочери, поздравив ее с праздником.

Джессика Альба трогательно обратилась к своей дочери


«Мой милый ангел, с днем рождения тебя! Я невероятно горжусь тобой — тем какой умной, старательной и доброй девочкой ты выросла. Благодаря твоему появлению на свет, на следующий же день после твоего рождения, я поняла в чем заключается смысл жизни и нашла свое призвание. Ты полностью изменила мой мир! Я обожаю тебя, моя маленькая! Девять лет… О Боже!» — призналась Альба в Инстаграм.

Джессика Альба трогательно обратилась к своей дочери


Стоит напомнить, что свадьба Джессики Альбы и Кэша Уоррена состоялась 9 лет назад. В семье супругов растут две замечательные дочки.

← Родители Джорджа и Амаль Клуни подели... Хайди Клум объяснила, почему начала ча... →

Ключевые слова: Джессика Альба

Количество просмотров: 2 574
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Соня Киперман обратилась с трогательными словами к любимому
Беременная третьим ребенком Джессика Альба "поймана" папарацци
Джессика Альба беременна третьим ребёнком
Наталья Подольская обратилась к мужу со словами любви
Самое популярное за неделю
Комментарии



Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко После почти 8 лет брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко решили обвенчаться.
Гоша Куценко снова стал папой Актер Гоша Куценко принимает поздравления с прибавлением в семье.
Лолиту больше нельзя услышать на волнах Русского радио Вот уже на протяжении более 20 лет Лолита Милявская радует поклонников своим творчеством.
Рианна поработала учителем математики в Африке Несколько дней назад известная певица Рианна опубликовала снимок, который был снят в январе этого года.
Хайди Клум объяснила, почему начала часто обнажаться перед камерой Знаменитая модель Хайди Клум часто выкладывает в своем Инстаграм снимки с новых фотосессий.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.