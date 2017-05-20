"Старость? Не! Радость! Этот день навсегда теперь со мной" - написал счастливый актер в своём блоге. Напомним, что пара уже воспитывает дочку Евгению, которая появилась на свет в 2014 году. Кроме того, у актера есть дочь Полина от брака с актрисой Марией Порошиной - она родилась в 1996 году.
Гоша Куценко снова стал папой
Сегодня, 17:30
Актер Гоша Куценко принимает поздравления с прибавлением в семье.
Известный актер Гоша Куценко и его супруга Ирина Скриниченко стали родителями девочки. Малышка получила имя в честь матери Гоши - Светлана.
"Старость? Не! Радость! Этот день навсегда теперь со мной" - написал счастливый актер в своём блоге. Напомним, что пара уже воспитывает дочку Евгению, которая появилась на свет в 2014 году. Кроме того, у актера есть дочь Полина от брака с актрисой Марией Порошиной - она родилась в 1996 году.
"Старость? Не! Радость! Этот день навсегда теперь со мной" - написал счастливый актер в своём блоге. Напомним, что пара уже воспитывает дочку Евгению, которая появилась на свет в 2014 году. Кроме того, у актера есть дочь Полина от брака с актрисой Марией Порошиной - она родилась в 1996 году.
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Ключевые слова: Гоша Куценко
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Количество просмотров: 3 536
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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