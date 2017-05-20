Гоша Куценко снова стал папой

Известный актер Гоша Куценко и его супруга Ирина Скриниченко стали родителями девочки. Малышка получила имя в честь матери Гоши - Светлана."Старость? Не! Радость! Этот день навсегда теперь со мной" - написал счастливый актер в своём блоге. Напомним, что пара уже воспитывает дочку Евгению, которая появилась на свет в 2014 году. Кроме того, у актера есть дочь Полина от брака с актрисой Марией Порошиной - она родилась в 1996 году.