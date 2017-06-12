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Татьяна Навка встала на защиту своей дочери

Вчера, 23:40
Прославленная фигуристка Татьяна Навка воспитывает двоих очаровательных дочерей.

Татьяна Навка встала на защиту своей дочери
Старшая дочь Саша Жулина уже пробует себя в шоу-бизнесе, выступая сольно. Недавно девушка также стала телеведущей на телеканале Муз-ТВ.

Но публичность вызывает зависть и находятся те, кто оставляет нелестные комментарии. Татьяна Навка решила защитить свою дочку от недоброжелателей.

«Моя дочь закончила 10 класс практически на отлично, чему я безгранично рада! И то, что она каждый день учится, развивается, пробивает эти крепкие стены жизни, наступает на свои грабли и все равно идет вперед - для меня самое главное…

Татьяна Навка встала на защиту своей дочери


…PS: Если кому-либо не нравится ее платье, нос, рот, ее голос, ноги, руки или что-нибудь еще , пожалуйста, не пишите ваши злые комментарии, я все равно буду их удалять, а писателя блокировать. Потому что, я горжусь своей дочерью и поддерживаю ее во всех начинаниях! Будьте счастливы - вы и ваши дети!» - обратилась к подписчикам Татьяна.

Многие заметили, что Саша поет очень даже неплохо, и у ее творчества даже появились поклонники.

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Ключевые слова: Татьяна Навка, Саша Жулина

Количество просмотров: 9 711
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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