Татьяна Навка встала на защиту своей дочери

Старшая дочь Саша Жулина уже пробует себя в шоу-бизнесе, выступая сольно. Недавно девушка также стала телеведущей на телеканале Муз-ТВ.Но публичность вызывает зависть и находятся те, кто оставляет нелестные комментарии. Татьяна Навка решила защитить свою дочку от недоброжелателей.«Моя дочь закончила 10 класс практически на отлично, чему я безгранично рада! И то, что она каждый день учится, развивается, пробивает эти крепкие стены жизни, наступает на свои грабли и все равно идет вперед - для меня самое главное……PS: Если кому-либо не нравится ее платье, нос, рот, ее голос, ноги, руки или что-нибудь еще , пожалуйста, не пишите ваши злые комментарии, я все равно буду их удалять, а писателя блокировать. Потому что, я горжусь своей дочерью и поддерживаю ее во всех начинаниях! Будьте счастливы - вы и ваши дети!» - обратилась к подписчикам Татьяна.Многие заметили, что Саша поет очень даже неплохо, и у ее творчества даже появились поклонники.