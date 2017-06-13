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Наследник Ким Кардашьян очень похож на своего отца Канье Уэста

Сегодня, 13:46
Всемирно известная Ким Кардашьян часто делится со своими подписчиками фотографиями из повседневной жизни, но вот уже длительное время она не показывала своих детей, четырехлетнюю дочку и годовалого сына.

Наследник Ким Кардашьян очень похож на своего отца Канье Уэста
Несколько дней назад Ким наконец-то опубликовала фотографию, на котором она позирует со своими любимыми детьми.

Наследник Ким Кардашьян очень похож на своего отца Канье Уэста


Фанаты сразу же начали оставлять комментарии к новому снимку, они заметили, что маленький Сейнт растет копией знаменитого папы.

Наследник Ким Кардашьян очень похож на своего отца Канье Уэста


Кстати говоря, после вторых родов Ким признавалась, что хочет еще детей, но к сожалению врачи посоветовали ей больше не рожать. Теперь же звездная чета задумывается над тем, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери.

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Канье Уэст

Количество просмотров: 2 587
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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