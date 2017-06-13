Сестра Веры Брежневой стала мамой в третий раз

Супруги стараются держать свою личную жизнь в тайне и не делятся новостями своей семьи.Видимо Виктория уже подарила своему мужу малыша, так как на днях в микроблоге Веры Брежневой появился снимок, на котором запечатлены сестры, среди которых есть и Виктория. Можно заметить, что у девушки плоский живот.«Ждала целый год. Время с семьей – бесценно», – сообщила Вера подписчикам.