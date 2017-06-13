Сестра Веры Брежневой стала мамой в третий раз

В ноябре прошлого года СМИ сообщили радостную новость: супруги, популярный продюсер Александр Цекало и Виктория Галушка, являющаяся родной сестрой Веры Брежневой, находятся в интересном положении.
Супруги стараются держать свою личную жизнь в тайне и не делятся новостями своей семьи.
Видимо Виктория уже подарила своему мужу малыша, так как на днях в микроблоге Веры Брежневой появился снимок, на котором запечатлены сестры, среди которых есть и Виктория. Можно заметить, что у девушки плоский живот.
«Ждала целый год. Время с семьей – бесценно», – сообщила Вера подписчикам.
Ключевые слова: Вера Брежнева
, Александр Цекало
, Виктория Галушка
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