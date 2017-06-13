Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения

В настоящее время Борисова находится в Пхукете в реабилитационной клинике, в котором пытается вылечиться от наркозависимости.«Сегодня я встречаю себя новую и благодарную людям, которые спасли меня и вернули в этот мир, научили радоваться простому и заново научили отличать правильное от неправильного. Сейчас я понимаю, что один ошибочный шаг приводит к другому ошибочному шагу, третьему.И вот сегодня я сказала себе, что в этом году не должно быть ошибок. Каким был мой прошлый год жизни? Сложный - сложный! Подъем и падение, падение и подъем! Сейчас я на подъеме и полна сил. Это будет супердень! Я начну с него! Ничего, что могло бы затуманить мой разум! Только естественная, натуральная радость и эндорфины!» - поведала Дана в микроблоге.Полина, дочка Даны, в социальной сети выложила видео, на котором читает стихотворение, посвятив его маме.