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Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения

Сегодня, 00:20
Сегодня день рождения празднует популярная телеведущая Дана Борисова, но ей приходится отмечать его вдали от своих родных и близких друзей.

Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения
В настоящее время Борисова находится в Пхукете в реабилитационной клинике, в котором пытается вылечиться от наркозависимости.

«Сегодня я встречаю себя новую и благодарную людям, которые спасли меня и вернули в этот мир, научили радоваться простому и заново научили отличать правильное от неправильного. Сейчас я понимаю, что один ошибочный шаг приводит к другому ошибочному шагу, третьему.

Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения


И вот сегодня я сказала себе, что в этом году не должно быть ошибок. Каким был мой прошлый год жизни? Сложный - сложный! Подъем и падение, падение и подъем! Сейчас я на подъеме и полна сил. Это будет супердень! Я начну с него! Ничего, что могло бы затуманить мой разум! Только естественная, натуральная радость и эндорфины!» - поведала Дана в микроблоге.

Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения


Полина, дочка Даны, в социальной сети выложила видео, на котором читает стихотворение, посвятив его маме.

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 5 174
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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