Натали крестила младшего сына

Она подарила своему супругу сына Евгения.Наконец-то молодые родители решили, что уже можно крестить малыша. По признанию певицы, младший сын вел себя очень тихо и смело, даже когда окунали его в холодную воду, не заплакал.«Женя даже не пикнул. Я глаза поначалу прикрывала, боялась, что сейчас начнет давать концерт, но сыну все понравилось, он смотрел куда-то ввысь. А когда в купель окунали (с головой, как положено), чуть-чуть пискнул, но сразу успокоился. Словом, Женька остался доволен, ему все понравилось», - поделилась Натали.Напомним, что у супругов есть два старших сына, Арсений и Анатолий.