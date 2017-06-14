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Натали крестила младшего сына

Сегодня, 17:35
Прошло уже два месяца, как известная певица Натали стала мамой в третий раз.

Натали крестила младшего сына
Она подарила своему супругу сына Евгения.

Натали крестила младшего сына


Наконец-то молодые родители решили, что уже можно крестить малыша. По признанию певицы, младший сын вел себя очень тихо и смело, даже когда окунали его в холодную воду, не заплакал.

Натали крестила младшего сына


«Женя даже не пикнул. Я глаза поначалу прикрывала, боялась, что сейчас начнет давать концерт, но сыну все понравилось, он смотрел куда-то ввысь. А когда в купель окунали (с головой, как положено), чуть-чуть пискнул, но сразу успокоился. Словом, Женька остался доволен, ему все понравилось», - поделилась Натали.

Напомним, что у супругов есть два старших сына, Арсений и Анатолий.

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Ключевые слова: Натали

Количество просмотров: 1 014
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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