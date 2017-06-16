Джордж Клуни беспокоится за жизнь новорожденных близнецов

Западные СМИ сообщают, что актер нанял для своих детей телохранителей, которым готов платить по 318 тысяч долларов ежегодно. По некоторым данным, охранники стоят около кроваток детей и отвечают за их спокойствие.«Джордж слишком долго шел к отцовству. И сейчас он хочет избежать даже самых малейших рисков. И охранники в доме — это только начало», — поведал источник.А всему виной угрозы, которые постоянно поступают в адрес его супруги Амаль, работавшей до этого юристом.