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Ким Кардашьян ищет суррогатную маму для рождения третьего ребенка

Вчера, 11:43
Полтора года назад в семье звезд Ким Кардашьян и Канье Уэста родился второй ребенок.

Ким Кардашьян ищет суррогатную маму для рождения третьего ребенка
Ким подарила своему супругу сына Сейнта.

Как выяснилось, Канье уже мечтает о третьем наследнике, поэтому супруги начали поиск суррогатной матери, так как Ким будучи беременной признавалась, что ей тяжело вынашивать детей.

Ким Кардашьян ищет суррогатную маму для рождения третьего ребенка


«Настало время сказать правду: беременность - это худшее время в моей жизни! Я совершенно не наслаждаюсь данным моментом и не понимаю людей, которым это удается. Вот у моей мамы и сестры Кортни определенно получалось. Флаг им в руки, а я этого не понимаю», - сообщала звезда.

Ким Кардашьян ищет суррогатную маму для рождения третьего ребенка


Супруги с особой тщательностью подошли к вопросу подбора суррогатной матери для вынашивания их третьего ребенка.

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Канье Уэст

Количество просмотров: 3 328
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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