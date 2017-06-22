Ким Кардашьян ищет суррогатную маму для рождения третьего ребенка

Ким подарила своему супругу сына Сейнта.Как выяснилось, Канье уже мечтает о третьем наследнике, поэтому супруги начали поиск суррогатной матери, так как Ким будучи беременной признавалась, что ей тяжело вынашивать детей.«Настало время сказать правду: беременность - это худшее время в моей жизни! Я совершенно не наслаждаюсь данным моментом и не понимаю людей, которым это удается. Вот у моей мамы и сестры Кортни определенно получалось. Флаг им в руки, а я этого не понимаю», - сообщала звезда.Супруги с особой тщательностью подошли к вопросу подбора суррогатной матери для вынашивания их третьего ребенка.