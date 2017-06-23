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Джордж Клуни сам старается ухаживать за детьми

Сегодня, 10:56
Ранее во всех интервью знаменитый актер Джордж Клуни признавался, что не хочет жениться и становиться отцом, но после того как он встретил Амаль Аламуддин, его взгляды на жизнь кардинально изменились.

Джордж Клуни сам старается ухаживать за детьми
Буквально недавно Джордж и Амаль стали родителями очаровательных близнецов, Эллы и Александра. Источник сообщает, что актер проводит с детьми все свое время, давая Амаль возможность отдохнуть.

Джордж Клуни сам старается ухаживать за детьми


Джордж заранее завершил все свои проекты, чтобы ничто его не отвлекало от семьи после рождения детей.

Пока что супруги решили не прибегать к услугам няни, поэтому такая помощь актера жене просто неоценима.

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Ключевые слова: Джордж и Амаль Клуни

Количество просмотров: 2 535
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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