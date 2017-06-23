Джордж Клуни сам старается ухаживать за детьми

Ранее во всех интервью знаменитый актер Джордж Клуни признавался, что не хочет жениться и становиться отцом, но после того как он встретил Амаль Аламуддин, его взгляды на жизнь кардинально изменились.

Буквально недавно Джордж и Амаль стали родителями очаровательных близнецов, Эллы и Александра. Источник сообщает, что актер проводит с детьми все свое время, давая Амаль возможность отдохнуть.Джордж заранее завершил все свои проекты, чтобы ничто его не отвлекало от семьи после рождения детей.Пока что супруги решили не прибегать к услугам няни, поэтому такая помощь актера жене просто неоценима.