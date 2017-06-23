Памела Андерсон стала фотографом откровенной съемки своего сына

Звезда решила снять своего сына 19-летнего Дилана Джаггера Ли в профессиональной фотосессии для глянцевого журнала ODDA.Размещенные в Сети снимки были положительно оценены как поклонниками, так и профессиональными фотографами, которые отметили, что у Памелы очень хорошо получилось.«Мама всю свою жизнь является героиней светских хроник и представителем шоу-бизнеса. И сейчас, когда я пытаюсь тоже найти свой путь в этом направлении, ей приятно за этим наблюдать», — ответил Дилан.Возможно совсем скоро мы часто будем встречать фотографии парня в различных журналах, так как с такой поддержкой невозможно не добиться успеха.