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Памела Андерсон стала фотографом откровенной съемки своего сына

Сегодня, 14:12
Памела Андерсон решила попробовать себя в новой роли, став фотографом.

Памела Андерсон стала фотографом откровенной съемки своего сына
Звезда решила снять своего сына 19-летнего Дилана Джаггера Ли в профессиональной фотосессии для глянцевого журнала ODDA.

Памела Андерсон стала фотографом откровенной съемки своего сына


Размещенные в Сети снимки были положительно оценены как поклонниками, так и профессиональными фотографами, которые отметили, что у Памелы очень хорошо получилось.

Памела Андерсон стала фотографом откровенной съемки своего сына


«Мама всю свою жизнь является героиней светских хроник и представителем шоу-бизнеса. И сейчас, когда я пытаюсь тоже найти свой путь в этом направлении, ей приятно за этим наблюдать», — ответил Дилан.

Памела Андерсон стала фотографом откровенной съемки своего сына


Возможно совсем скоро мы часто будем встречать фотографии парня в различных журналах, так как с такой поддержкой невозможно не добиться успеха.

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Ключевые слова: Памела Андерсон

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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