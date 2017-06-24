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Нюша решила создать райский сад к свадьбе

Вчера, 20:40
Уже совсем скоро состоится свадьба популярной певицы Нюши.

Нюша решила создать райский сад к свадьбе
Создатели передачи "Идеальный ремонт" решили в качестве подарка певице преобразить ее приусадебный участок в Новой Москве.

Нюша решила создать райский сад к свадьбе


Коттедж был куплен семьей артистки еще 10 лет назад, в итоге специалисты решили добавить участку и дому изюминку.

Нюша решила создать райский сад к свадьбе


«У нас семья очень активная, редко удается уделить должное внимание дому. Но на носу у меня свадьба, и я хочу, чтобы во дворе появилось уютное местечко, где можно будет собираться летними и весенними вечерами с семьей, жарить мясо», - поведала Нюша ведущей программы Наташе Барбье.

Нюша решила создать райский сад к свадьбе


Нюша решила создать райский сад к свадьбе


В итоге получилось очень красиво и довольно интересно, уверена, что семья певицы будет теперь много времени проводить в этом доме.

← Яна Поплавская не торопится со свадьб...

Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 8 983
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Нюша решила создать райский сад к свадьбе Уже совсем скоро состоится свадьба популярной певицы Нюши.
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