Нюша решила создать райский сад к свадьбе

Создатели передачи "Идеальный ремонт" решили в качестве подарка певице преобразить ее приусадебный участок в Новой Москве.Коттедж был куплен семьей артистки еще 10 лет назад, в итоге специалисты решили добавить участку и дому изюминку.«У нас семья очень активная, редко удается уделить должное внимание дому. Но на носу у меня свадьба, и я хочу, чтобы во дворе появилось уютное местечко, где можно будет собираться летними и весенними вечерами с семьей, жарить мясо», - поведала Нюша ведущей программы Наташе Барбье.В итоге получилось очень красиво и довольно интересно, уверена, что семья певицы будет теперь много времени проводить в этом доме.