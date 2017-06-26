Бейонсе с новорожденными малышами отправилась домой

Но звезды пока не отвечают на сообщения поклонников и стараются не комментировать новости.Выяснилось, что у малышей была легкая форма желтухи, из-за чего молодые родители очень переживали. Теперь же все проблемы позади, и Бейонсе с близнецами выписалась из роддома и наслаждается материнством дома.«Они невероятно вымотались. Бейонсе мечтала о том моменте, когда сможет уехать вместе с детьми домой. Но несмотря на весь стресс, они с Джеем беспрекословно выполняли все предписания врачей. И уже сегодня они увезли здоровых малышей из клиники», — поделился источник, близкий к паре.Поздравляем звезд с рождением детей и желаем им крепкого здоровья!