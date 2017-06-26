Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Бейонсе с новорожденными малышами отправилась домой

Сегодня, 13:43
Неделю назад голливудские звезды, Бейонсе и Джей Зи, стали родителями очаровательных близнецов.

Бейонсе с новорожденными малышами отправилась домой
Но звезды пока не отвечают на сообщения поклонников и стараются не комментировать новости.

Выяснилось, что у малышей была легкая форма желтухи, из-за чего молодые родители очень переживали. Теперь же все проблемы позади, и Бейонсе с близнецами выписалась из роддома и наслаждается материнством дома.

Бейонсе с новорожденными малышами отправилась домой


«Они невероятно вымотались. Бейонсе мечтала о том моменте, когда сможет уехать вместе с детьми домой. Но несмотря на весь стресс, они с Джеем беспрекословно выполняли все предписания врачей. И уже сегодня они увезли здоровых малышей из клиники», — поделился источник, близкий к паре.

Поздравляем звезд с рождением детей и желаем им крепкого здоровья!

← Памела Андерсон встречается с молодым...

Ключевые слова: Бейонсе, Джей Зи

Количество просмотров: 2 171
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Сообщается о появлении на свет близнецов у Бейонсе
Беременная Бейонсе выложила в сеть фото в бикини
Бейонсе поразила публику своим самым откровенным платьем
Бейонсе отправится в турне в нарядах от Ульяны Сергеенко
Самое популярное за неделю
Комментарии



Бейонсе с новорожденными малышами отправилась домой Неделю назад голливудские звезды, Бейонсе и Джей Зи, стали родителями очаровательных близнецов.
Памела Андерсон встречается с молодым футболистом Похоже Памела Андерсон решила оставить Джулиана Ассанжа в прошлом, хотя только недавно писала ему любовные письма.
Рианна посоветовала Белле Хадид быть осторожнее с Дрейком На днях западные СМИ сообщили о том, что модель Белла Хадид стала гостьей вечеринки, которую организовал Дрейк.
Холли Берри показала естественную красоту Некоторое время назад папарацци удалось заснять знаменитую актрису Холли Берри на фестивале "Каннские львы" в Каннах.
Эльза Хоск удивила выбором прозрачной юбки для прогулки Звезды любят надевать прозрачные вещи, таким образом демонстрируя свою фигуру.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.