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Евгения Феофилактова сообщила об отношениях сына и Антона Гусева

Сегодня, 12:43
Буквально недавно стало известно о расставании экс-участников главной телестройки страны Антона Гусева и Виктории Романец.

Евгения Феофилактова сообщила об отношениях сына и Антона Гусева
Виктория обвинила Антона в том, что она обеспечивала его во всем. На что молодой человек возмутился и ответил, что зарабатывает 200 тысяч рублей в месяц, поэтому вполне способен содержать не только свою избранницу, но и сына от первого брака с Евгенией Феофилактовой.

Евгения Феофилактова сообщила об отношениях сына и Антона Гусева


Евгения была шокирована от такого заявление бывшего супруга.

«Бывший муж видел ребенка месяц назад. После расставания с Викой он стал интересоваться сыном - чаще звонить и мне, и няне. Говорит, что хочет повидаться, но пока это только слова. Я не люблю разговоры, мне нужны факты: хочешь увидеть – приезжай. Но Антон сказал, что сначала найдет новое жилье. А ребенок спрашивает постоянно, где папа - я не знаю, что уже ему отвечать. Видимо, Антон вспомнил, кто для него самый близкий человек, - поделилась Феофилактова с журналистами. - А что касается помощи - за все время Антон купил сыну спортивный костюм и передал шесть тысяч рублей».

Евгения Феофилактова сообщила об отношениях сына и Антона Гусева


Евгения считает, что в скором времени Антон и Виктория помирятся и даже все таки сыграют свадьбу.

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Ключевые слова: Евгения Феофилактова, Антон Гусев, Виктория Романец

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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