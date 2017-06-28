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Сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой придумывает изощренные способы обмана родителей

Сегодня, 11:25
У известного певца Валерия Меладзе и экс-участницы группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой есть два сына, Константин и Лука.

Сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой придумывает изощренные способы обмана родителей
Старшему сыну пары исполнилось 13 лет, а Лука через несколько дней будет отмечать трехлетие.

Мальчики стараются не огорчать своих родителей, а они, в свою очередь, уделять наследникам все свое свободное время и окружать их любовью. Родители не ругают Костю за плохие оценки, но он все равно старается их скрыть.

Сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой придумывает изощренные способы обмана родителей


«Если двойка закрашена или вырвана страница с ней, тогда на глаза мне лучше не попадаться. Такое уже не раз случалось. Причем происходит это каждый раз с особым изощрением. Сын, не желая, видимо, меня расстраивать, то стирает плохие оценки, то аккуратно заклеивает странички, маскирует», - поделилась Альбина.

Сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой придумывает изощренные способы обмана родителей


Джанабаева признается, что и сама была такой в детстве, пыталась максимально замаскировать плохие оценки, чтобы не огорчать родителей.

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Ключевые слова: Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева

Количество просмотров: 2 119
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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