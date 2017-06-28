Сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой придумывает изощренные способы обмана родителей

Старшему сыну пары исполнилось 13 лет, а Лука через несколько дней будет отмечать трехлетие.Мальчики стараются не огорчать своих родителей, а они, в свою очередь, уделять наследникам все свое свободное время и окружать их любовью. Родители не ругают Костю за плохие оценки, но он все равно старается их скрыть.«Если двойка закрашена или вырвана страница с ней, тогда на глаза мне лучше не попадаться. Такое уже не раз случалось. Причем происходит это каждый раз с особым изощрением. Сын, не желая, видимо, меня расстраивать, то стирает плохие оценки, то аккуратно заклеивает странички, маскирует», - поделилась Альбина.Джанабаева признается, что и сама была такой в детстве, пыталась максимально замаскировать плохие оценки, чтобы не огорчать родителей.