Елена Ксенофонтова выиграла дело в суде

Женщина смогла выиграть суд, который рассматривал вопрос опеки над ее дочерью Софией, рожденной от Александра Рыжих.Развод супругов был скандальным, после чего бывший муж хотел у Елены отобрать ребенка. Но к счастью справедливость восторжествовала, и девочка останется с мамой.«Сегодня Пресненским судом города Москвы было вынесено решение по делу, процесс рассмотрения которого был таким мучительным, долгим, выматывающим, грязным, порой невероятно унизительным. Мой ангел остается со мной. Со мной! Люди! Человеки! Спасибо вам огромное за вашу поддержку и веру!» - написала Ксенофонтова в Инстаграм.Стоит отметить, что Елена была вынуждена уйти от мужа после побоев, но Александр обвинил актрису в том, что это она его била.