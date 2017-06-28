Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Елена Ксенофонтова выиграла дело в суде

Сегодня, 12:29
На днях популярная актриса Елена Ксенофонтова поделилась с фанатами радостной новостью.

Елена Ксенофонтова выиграла дело в суде
Женщина смогла выиграть суд, который рассматривал вопрос опеки над ее дочерью Софией, рожденной от Александра Рыжих.

Развод супругов был скандальным, после чего бывший муж хотел у Елены отобрать ребенка. Но к счастью справедливость восторжествовала, и девочка останется с мамой.

Елена Ксенофонтова выиграла дело в суде


«Сегодня Пресненским судом города Москвы было вынесено решение по делу, процесс рассмотрения которого был таким мучительным, долгим, выматывающим, грязным, порой невероятно унизительным. Мой ангел остается со мной. Со мной! Люди! Человеки! Спасибо вам огромное за вашу поддержку и веру!» - написала Ксенофонтова в Инстаграм.

Елена Ксенофонтова выиграла дело в суде


Стоит отметить, что Елена была вынуждена уйти от мужа после побоев, но Александр обвинил актрису в том, что это она его била.

← Сергей Шнуров изменял своей жене Олег Яковлев находится в критическом ... →

Ключевые слова: Елена Ксенофонтова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Первый муж Елены Ксенофонтовой выступил на ее стороне в суде
Елена Подкаминская станет мамой во второй раз
Елена Ксенофонтова поведала о том, как пережили развод ее дети
Бывший муж Даны Борисовой пытается отобрать у неё ребенка
Самое популярное за неделю
Комментарии



Олег Яковлев находится в критическом состоянии На днях в Сети появилась новость о том, что экс-участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев госпитализирован.
Елена Ксенофонтова выиграла дело в суде На днях популярная актриса Елена Ксенофонтова поделилась с фанатами радостной новостью.
Сергей Шнуров изменял своей жене Певец и лидер популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров всегда отмечает тот факт, что встреча с Матильдой сильно его изменила.
Антон Гусев надеется на прощение Виктории Романец На прошлой неделе фанаты популярного телепроекта "Дом-2" были шокированы, узнав о том, что свадьба Виктории Романец и Антона Гусева отменяется.
Супруга Владимира Этуша считает такое состоние мужа причиной халатности клиники Несколько дней назад СМИ сообщили о том, что знаменитого актера Владимира Этуша срочно положили в больницу.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.