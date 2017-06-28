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Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями и показали фото малыша

Вчера, 20:39
Модель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм празднуют пополнение в семье.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями и показали фото малыша
30-летняя звезда подиумов и глянцевых обложек и 49-летний герой боевиков встречаются с апреля 2010 года. Несколько месяцев назад стало известно, что Рози и Джейсон готовятся к появлению малыша. Пол будущего ребенка долго оставался в секрете.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями и показали фото малыша


Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями и показали фото малыша


Сегодня модель через свой блог сообщила: "Наш маленький мужчина появился! Джек Оскар Стэтхэм. 3 килограмма 630 граммов". Малыш родился ещё 24 июня, однако новость и фото появились только сегодня.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями и показали фото малыша


Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями и показали фото малыша


Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями и показали фото малыша

← Мария Голубкина думает еще об одном ре...

Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стэтхэм

Количество просмотров: 11 882
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, paparazzi

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Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями и показали фото малыша Модель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм празднуют пополнение в семье.
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