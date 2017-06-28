Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями и показали фото малыша

30-летняя звезда подиумов и глянцевых обложек и 49-летний герой боевиков встречаются с апреля 2010 года. Несколько месяцев назад стало известно, что Рози и Джейсон готовятся к появлению малыша. Пол будущего ребенка долго оставался в секрете.Сегодня модель через свой блог сообщила: "Наш маленький мужчина появился! Джек Оскар Стэтхэм. 3 килограмма 630 граммов". Малыш родился ещё 24 июня, однако новость и фото появились только сегодня.