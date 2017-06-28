Сегодня модель через свой блог сообщила: "Наш маленький мужчина появился! Джек Оскар Стэтхэм. 3 килограмма 630 граммов". Малыш родился ещё 24 июня, однако новость и фото появились только сегодня.
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями и показали фото малыша
Вчера, 20:39
Модель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм празднуют пополнение в семье.
30-летняя звезда подиумов и глянцевых обложек и 49-летний герой боевиков встречаются с апреля 2010 года. Несколько месяцев назад стало известно, что Рози и Джейсон готовятся к появлению малыша. Пол будущего ребенка долго оставался в секрете.
Сегодня модель через свой блог сообщила: "Наш маленький мужчина появился! Джек Оскар Стэтхэм. 3 килограмма 630 граммов". Малыш родился ещё 24 июня, однако новость и фото появились только сегодня.
Сегодня модель через свой блог сообщила: "Наш маленький мужчина появился! Джек Оскар Стэтхэм. 3 килограмма 630 граммов". Малыш родился ещё 24 июня, однако новость и фото появились только сегодня.
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Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стэтхэм
Количество просмотров: 11 882
Количество просмотров: 11 882
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com, paparazzi
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Автор фото: vk.com, paparazzi
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