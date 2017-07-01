Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Мария Порошина отправляет старшую дочь за советами к отцу

Вчера, 20:00
На днях известная актриса Мария Порошина пообщалась с ведущим Иваном Ургантом на передаче "Смак".

Мария Порошина отправляет старшую дочь за советами к отцу
Звезды вели непринужденную беседу, тема разговора затронула семью Марии. Порошина рассказала, что старшая дочь Полина требует много внимания, но у нее на это не остается времени, так как надо ухаживать за младшими детьми.

Мария Порошина отправляет старшую дочь за советами к отцу


«Полина требует очень много заботы, несмотря на то, что ей уже 21 год. Если ей требуется помощь, я отправляю ее к отцу. На мне мелкие, а старшая обращается к Гоше или к отчиму, Илье», - поделилась актриса.

Мария Порошина отправляет старшую дочь за советами к отцу


Стоит отметить, что у Порошиной четверо детей, старшая дочь была рождена в браке с популярным актером Гошей Куценко.

← Олег Яковлев планировал выпустить нов... Сергей Светлаков продемонстрировал н... →

Ключевые слова: Мария Порошина

Количество просмотров: 7 163
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Смак»

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Мария Порошина с дочкой выглядят как сестры
Старшая дочь Анны Седовокой не одобряет ее откровенные снимки
Старшая дочь Татьяны Навки стала лицом популярного канала
Мария Порошина пытается сохранить семью и не отказавается от операций
Самое популярное за неделю
Комментарии



Рената Литвинова опубликовала редкий снимок с дочкой Популярная актриса и режиссер Рената Литвинова изредка делится со своими подписчиками фотографиями дочери Ульяны.
Эмин показал подросшую приемную дочь бывшей жены Известный певец и бизнесмен Эмин Агаларов может похвастаться тем, что он является счастливым отцом троих детей.
Беременная Серена Уильямс предстала в обнаженном виде на обложке журнала Звезды любят фотографироваться обнаженными, будучи в положении.
Светлана Пермякова решила пояснить нахождение отца в доме престарелых Популярная актриса Светлана Пермякова раньше могла похвастаться тем, что у нее есть любимая семья, но теперь в Перми не осталось никого.
Николь Кузнецова серьезно поругалась с Антоном Гусевым Ясновидящая Николь Кузнецова попала в неприятную ситуацию.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.