Мария Порошина отправляет старшую дочь за советами к отцу

Звезды вели непринужденную беседу, тема разговора затронула семью Марии. Порошина рассказала, что старшая дочь Полина требует много внимания, но у нее на это не остается времени, так как надо ухаживать за младшими детьми.«Полина требует очень много заботы, несмотря на то, что ей уже 21 год. Если ей требуется помощь, я отправляю ее к отцу. На мне мелкие, а старшая обращается к Гоше или к отчиму, Илье», - поделилась актриса.Стоит отметить, что у Порошиной четверо детей, старшая дочь была рождена в браке с популярным актером Гошей Куценко.