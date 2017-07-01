Мария Порошина отправляет старшую дочь за советами к отцу

Звезды вели непринужденную беседу, тема разговора затронула семью Марии. Порошина рассказала, что старшая дочь Полина требует много внимания, но у нее на это не остается времени, так как надо ухаживать за младшими детьми.
«Полина требует очень много заботы, несмотря на то, что ей уже 21 год. Если ей требуется помощь, я отправляю ее к отцу. На мне мелкие, а старшая обращается к Гоше или к отчиму, Илье», - поделилась актриса.
Стоит отметить, что у Порошиной четверо детей, старшая дочь была рождена в браке с популярным актером Гошей Куценко.
Ключевые слова: Мария Порошина
Количество просмотров: 7 163
Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Кадр программы «Смак»
Поделись с друзьями: