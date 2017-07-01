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Сергей Светлаков продемонстрировал новую квартиру

Вчера, 20:18
Некоторое время назад популярный шоумен Сергей Светлаков стал героем телепередачи "Идеальный ремонт".

Сергей Светлаков продемонстрировал новую квартиру
Сергей попросил обустроить помещение, превратив его в кухню-гостиную. В квартире одно время был начат ремонт, но к сожалению не был доведен до конца. В итоге Светлакову понадобилась помощь профессионалов.

Сергей Светлаков продемонстрировал новую квартиру


«Я вижу здесь царство технического и творческого начала. Эта квартира, где я буду иногда оставаться ночевать, чтобы не ехать за город после съемок. А еще это и место, где мы будем собираться с друзьями, обсуждать новые проекты, писать сценарии.

Сергей Светлаков продемонстрировал новую квартиру


Здесь будет дух с одной стороны семейный, а с другой, творческий. Чтобы и отдохнуть можно было, и мысли чтобы приходили творческие. Желательно, светлые», - рассказал шоумен ведущей передачи Наталье Барбье.

Сергей Светлаков продемонстрировал новую квартиру


Сергей Светлаков продемонстрировал новую квартиру


В итоге получилась очень современная комната с оригинальным вариантом исполнения.

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Ключевые слова: Сергей Светлаков

Количество просмотров: 8 411
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Идеальный ремонт»

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