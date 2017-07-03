Тайра Бэнкс хочет еще одного ребенка

Тайра и ее супруг Эрик Асла стали родителями очаровательного сына.Теперь же супруги готовы к появлению на свет второго наследника. По сведениям инсайдеров, пара ищет суррогатную маму, которая сможет выносить ребенка, и с нетерпением ждут того момента, когда их сын Йорк станет старшим братом.«Она хочет вырастить мини-версию себя. Более того, у нее у самой был старший брат, который о ней заботился», — делится источник.Стоит отметить, супруги счастливы друг с другом уже на протяжении четырех лет. Тайра не может иметь детей, поэтому она прибегает к помощи суррогатной матери.