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Тайра Бэнкс хочет еще одного ребенка

Сегодня, 15:46
В прошлом году топ-модель Тайра Бэнкс впервые стала мамой.

Тайра Бэнкс хочет еще одного ребенка
Тайра и ее супруг Эрик Асла стали родителями очаровательного сына.

Теперь же супруги готовы к появлению на свет второго наследника. По сведениям инсайдеров, пара ищет суррогатную маму, которая сможет выносить ребенка, и с нетерпением ждут того момента, когда их сын Йорк станет старшим братом.

Тайра Бэнкс хочет еще одного ребенка


«Она хочет вырастить мини-версию себя. Более того, у нее у самой был старший брат, который о ней заботился», — делится источник.

Стоит отметить, супруги счастливы друг с другом уже на протяжении четырех лет. Тайра не может иметь детей, поэтому она прибегает к помощи суррогатной матери.

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Ключевые слова: Тайра Бэнкс

Количество просмотров: 156
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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