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Валерий Леонтьев приобрел роскошный особняк в Майами

Сегодня, 15:12
Недавно стало известно о том, что популярный певец Валерий Леонтьев приобрел на берегу Атлантического океана роскошный особняк.

Валерий Леонтьев приобрел роскошный особняк в Майами
У артиста уже есть вилла в районе Корал-Гейблз, но судя по всему он решил не ограничиваться одним домом. Журналисты связались с близким другом певца и расспросили о новом приобретении Леонтьева.

«Валера обзавелся особняком недалеко от своего старого дома, – делится Григорий. – О затее старался не распространяться. На протяжении нескольких лет тихо строил коттедж. А когда закончил, вот тогда и сообщил самым близким. Собрал всех на новоселье, где и похвастался хоромами. Как заходишь на порог, сразу видно – дом Леонтьева! Интерьер выполнен в стиле сафари. На стенах висят леопардовые и тигровые шкуры, а на полках красуются статуэтки африканских животных. Мебель тоже пятнистая.

Валерий Леонтьев приобрел роскошный особняк в Майами


Валера лично принимал участие в разработке оформления, нанимал лучших профессионалов своего дела. В новом жилище несколько спален, большой гостиный зал, отдельные ванные. Очень приятно выходить вечером на веранду: во дворе у него необычные фигурные кусты. Ландшафтные дизайнеры постарались. Также в доме есть тренажерный зал. Валера очень трепетно относится к здоровью, держит себя в форме».

По некоторым данным, пока что Валерий не собирается возвращаться в Москву, а хочет набраться сил, чтобы и дальше радовать своих поклонников творчеством.

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Ключевые слова: Валерий Леонтьев

Количество просмотров: 7 098
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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