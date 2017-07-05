Валерий Леонтьев приобрел роскошный особняк в Майами

У артиста уже есть вилла в районе Корал-Гейблз, но судя по всему он решил не ограничиваться одним домом. Журналисты связались с близким другом певца и расспросили о новом приобретении Леонтьева.«Валера обзавелся особняком недалеко от своего старого дома, – делится Григорий. – О затее старался не распространяться. На протяжении нескольких лет тихо строил коттедж. А когда закончил, вот тогда и сообщил самым близким. Собрал всех на новоселье, где и похвастался хоромами. Как заходишь на порог, сразу видно – дом Леонтьева! Интерьер выполнен в стиле сафари. На стенах висят леопардовые и тигровые шкуры, а на полках красуются статуэтки африканских животных. Мебель тоже пятнистая.Валера лично принимал участие в разработке оформления, нанимал лучших профессионалов своего дела. В новом жилище несколько спален, большой гостиный зал, отдельные ванные. Очень приятно выходить вечером на веранду: во дворе у него необычные фигурные кусты. Ландшафтные дизайнеры постарались. Также в доме есть тренажерный зал. Валера очень трепетно относится к здоровью, держит себя в форме».По некоторым данным, пока что Валерий не собирается возвращаться в Москву, а хочет набраться сил, чтобы и дальше радовать своих поклонников творчеством.