Джордж Клуни и его супруга впервые были замечены с новорожденными детьми

Западные издания облетела сенсация - звездная чета Клуни впервые "вывела в свет" своих малышей. Напомним, что двойняшки Элла и Александр появились на свет 6 июня в лучшей клинике Лондона и стали первенцами для Джорджа и Амаль.Правда, заполучить снимки первого появления детишек на публике пока не удалось ни одному изданию - остается лишь верить на слово свидетелям, утверждающим, что несколько дней назад счастливое семейство приземлилось в Милане, куда их доставил частный борт. Среди мест, куда пара бы могла отправиться в Италии, очевиднее всего, конечно же, особняк актера на красивейшем озере Комо. Стоит отметить, что увидеть Эллу и Александра пока удалось немногим - это несколько ближайших друзей Клуни, в том числе Брэд Питт, а также мама Амаль. Родители Джорджа до сих пор не видели детей в живую и довольствуются только видео из Skype.