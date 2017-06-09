Правда, заполучить снимки первого появления детишек на публике пока не удалось ни одному изданию - остается лишь верить на слово свидетелям, утверждающим, что несколько дней назад счастливое семейство приземлилось в Милане, куда их доставил частный борт. Среди мест, куда пара бы могла отправиться в Италии, очевиднее всего, конечно же, особняк актера на красивейшем озере Комо. Стоит отметить, что увидеть Эллу и Александра пока удалось немногим - это несколько ближайших друзей Клуни, в том числе Брэд Питт, а также мама Амаль. Родители Джорджа до сих пор не видели детей в живую и довольствуются только видео из Skype.
Джордж Клуни и его супруга впервые были замечены с новорожденными детьми
Сегодня, 15:30
Актер Джордж Клуни и его супруга адвокат Амаль Клуни взяли детей в первое большое путешествие.
Западные издания облетела сенсация - звездная чета Клуни впервые "вывела в свет" своих малышей. Напомним, что двойняшки Элла и Александр появились на свет 6 июня в лучшей клинике Лондона и стали первенцами для Джорджа и Амаль.
Правда, заполучить снимки первого появления детишек на публике пока не удалось ни одному изданию - остается лишь верить на слово свидетелям, утверждающим, что несколько дней назад счастливое семейство приземлилось в Милане, куда их доставил частный борт. Среди мест, куда пара бы могла отправиться в Италии, очевиднее всего, конечно же, особняк актера на красивейшем озере Комо. Стоит отметить, что увидеть Эллу и Александра пока удалось немногим - это несколько ближайших друзей Клуни, в том числе Брэд Питт, а также мама Амаль. Родители Джорджа до сих пор не видели детей в живую и довольствуются только видео из Skype.
Правда, заполучить снимки первого появления детишек на публике пока не удалось ни одному изданию - остается лишь верить на слово свидетелям, утверждающим, что несколько дней назад счастливое семейство приземлилось в Милане, куда их доставил частный борт. Среди мест, куда пара бы могла отправиться в Италии, очевиднее всего, конечно же, особняк актера на красивейшем озере Комо. Стоит отметить, что увидеть Эллу и Александра пока удалось немногим - это несколько ближайших друзей Клуни, в том числе Брэд Питт, а также мама Амаль. Родители Джорджа до сих пор не видели детей в живую и довольствуются только видео из Skype.
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Ключевые слова: Джордж Клуни, Амаль Аламуддин, Амаль Клуни
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Количество просмотров: 2 171
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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