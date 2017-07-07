Полина Гагарина поведала о том, что собиралась дать дочери другое имя

Молодые родители решили дать малышке имя Мия. Но недавно Полина поведала о том, что до рождения дочки хотела назвать ее совершенно по другому.Певица собиралась дать своей малышке имя Люсьенна. Но после ее появления на свет поняла, что это имя дочке не подходит и тогда случайным образом выбор пал на имя Мия.Стоит отметить, что Гагарина еще воспитывает сына Андрея от предыдущего брака, которому уже 9 лет.