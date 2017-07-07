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Полина Гагарина поведала о том, что собиралась дать дочери другое имя

Сегодня, 13:19
Несколько месяцев назад в семье популярной певицы Полины Гагариной и ее супруга, фотографа Дмитрия Исхакова, родилась очаровательная девочка.

Полина Гагарина поведала о том, что собиралась дать дочери другое имя
Молодые родители решили дать малышке имя Мия. Но недавно Полина поведала о том, что до рождения дочки хотела назвать ее совершенно по другому.

Полина Гагарина поведала о том, что собиралась дать дочери другое имя


Певица собиралась дать своей малышке имя Люсьенна. Но после ее появления на свет поняла, что это имя дочке не подходит и тогда случайным образом выбор пал на имя Мия.

Полина Гагарина поведала о том, что собиралась дать дочери другое имя


Стоит отметить, что Гагарина еще воспитывает сына Андрея от предыдущего брака, которому уже 9 лет.

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 2 977
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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