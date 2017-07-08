Татьяна Лютаева и Агния Дитковските показали приусадебный участок

В загородном доме актриса проживает вместе со своей дочкой Агнией Дитковските, сыном Домиником и внуком Федором.Татьяна обратилась за помощью к специалистам передачи "Идеальный ремонт", чтобы преобразить приусадебный участок.«В доме все в порядке, красиво, стильно, а вот с ландшафтом нужно что-то делать, - поделилась актриса с ведущей программы Наташей Барбье. - Мы все мечтаем, уже покупаем стройматериалы, но никак не можем приступить к работам. Мы будем счастливы, если вы нам поможете. Хочется сохранить лес, но сделать участок более цивилизованным, чтобы здесь появились дорожки, беседка, где можно попить чай. И, конечно, нужна детская площадка для трехлетнего внука Феди».В итоге райский сад возле дома превзошел все ожидаемые результаты.