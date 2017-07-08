Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Татьяна Лютаева и Агния Дитковските показали приусадебный участок

Сегодня, 15:41
Известная актриса Татьяна Лютаева стала хозяйкой особняка в поселке Петрово-Дальнем около года назад.

Татьяна Лютаева и Агния Дитковските показали приусадебный участок
В загородном доме актриса проживает вместе со своей дочкой Агнией Дитковските, сыном Домиником и внуком Федором.

Татьяна Лютаева и Агния Дитковските показали приусадебный участок


Татьяна обратилась за помощью к специалистам передачи "Идеальный ремонт", чтобы преобразить приусадебный участок.

Татьяна Лютаева и Агния Дитковските показали приусадебный участок


Татьяна Лютаева и Агния Дитковските показали приусадебный участок


«В доме все в порядке, красиво, стильно, а вот с ландшафтом нужно что-то делать, - поделилась актриса с ведущей программы Наташей Барбье. - Мы все мечтаем, уже покупаем стройматериалы, но никак не можем приступить к работам. Мы будем счастливы, если вы нам поможете. Хочется сохранить лес, но сделать участок более цивилизованным, чтобы здесь появились дорожки, беседка, где можно попить чай. И, конечно, нужна детская площадка для трехлетнего внука Феди».

Татьяна Лютаева и Агния Дитковските показали приусадебный участок


В итоге райский сад возле дома превзошел все ожидаемые результаты.

← Кейт Мосс посетила мероприятие вместе... Дмитрий Нагиев пожалел денег на подар... →

Ключевые слова: Татьяна Лютаева, Агния Дитковските

Количество просмотров: 4 901
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Идеальный ремонт»

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Нюша решила создать райский сад к свадьбе
Роза Сябитова благоустраивает загородный дом
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина обустроили коттедж
Лариса Гузеева сделала шикарный ремонт в загородном доме
Самое популярное за неделю
Комментарии



Дмитрий Нагиев пожалел денег на подарок Григорию Лепсу 16 июля популярному певцу и продюсеру Григорию Лепсу исполняется 55 лет.
Татьяна Лютаева и Агния Дитковските показали приусадебный участок Известная актриса Татьяна Лютаева стала хозяйкой особняка в поселке Петрово-Дальнем около года назад.
Кейт Мосс посетила мероприятие вместе с молодым бойфрендом Около года назад общественность узнала о романе модели Кейт Мосс и немецкого аристократа Николая Фон Бисмарка.
Кристина Агилера поразила фотографиями в купальнике Знаменитая певица Кристина Агилера относится к числу тех звезд, кто не любит показывать свою фигуру на личных страницах в Сети.
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отдохнули с детьми Некоторое время назад брак голливудских актеров Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека распался.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.