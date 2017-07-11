Дочь Умы Турман покоряет киноиндустрию

Девушка получила роль в ремейке фильма "Маленькие женщины", снятого в 1994 году. Главные роли в нем сыграли Вайнона Райдер и Кирстен Данст.До этого Майя пробовала себя в модной индустрии, сотрудничая с AllSaints. Но видимо теперь девушка решила для себя, что не хочет быть моделью, и ей ближе кино.Наследница Умы серьезно отнеслась к своему будущему и поступила в школу актерского мастерства в Нью-Йорке.Напомним, что у Турман подрастают еще двое детей, сын Левон и дочь Луна.