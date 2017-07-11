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Дочь Умы Турман покоряет киноиндустрию

Сегодня, 11:35
На днях стало известно о том, что старшая дочь знаменитой актрисы Умы Турман, 19-летняя Майя, начинает покорять киноиндустрию.

Дочь Умы Турман покоряет киноиндустрию
Девушка получила роль в ремейке фильма "Маленькие женщины", снятого в 1994 году. Главные роли в нем сыграли Вайнона Райдер и Кирстен Данст.

До этого Майя пробовала себя в модной индустрии, сотрудничая с AllSaints. Но видимо теперь девушка решила для себя, что не хочет быть моделью, и ей ближе кино.

Дочь Умы Турман покоряет киноиндустрию


Наследница Умы серьезно отнеслась к своему будущему и поступила в школу актерского мастерства в Нью-Йорке.

Напомним, что у Турман подрастают еще двое детей, сын Левон и дочь Луна.

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Ключевые слова: Ума Турман

Количество просмотров: 3 510
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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