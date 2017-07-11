Сергей Шнуров ждет с нетерпением, когда станет дедушкой

Известный певец и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не любит публиковать снимки своих детей, но на днях сделал исключение, показав сына Аполлона и дочь Серафиму.
Несколько дней назад Сергей побеседовал с журналистами и сделал довольно откровенное признание. По словам Шнурова, он уже готов стать дедушкой и нянчить внуков.
Он не собирается торопить своих детей, но тем не менее уже готов к этому морально.
Стоит отметить, что в последние годы Шнуров стал более сдержанным в выражениях и неординарных поступках, что заметили поклонники. Видимо на него большое влияние имеет его супруга Матильда.
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