Сергей Шнуров ждет с нетерпением, когда станет дедушкой

Несколько дней назад Сергей побеседовал с журналистами и сделал довольно откровенное признание. По словам Шнурова, он уже готов стать дедушкой и нянчить внуков.Он не собирается торопить своих детей, но тем не менее уже готов к этому морально.Стоит отметить, что в последние годы Шнуров стал более сдержанным в выражениях и неординарных поступках, что заметили поклонники. Видимо на него большое влияние имеет его супруга Матильда.