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Кейт Миддлтон поведала о том, какие отношения у Елизаветы II с правнуками

Сегодня, 12:22
Несколько дней назад герцогиня Кембриджская побеседовала с журналистами и откровенно ответила на их вопросы.

Кейт Миддлтон поведала о том, какие отношения у Елизаветы II с правнуками
Она рассказала о том, какие отношения у ее детей, Георга и Шарлотты, с прабабушкой, королевой Елизаветой II.

По словам Кейт Миддлтон, королева просто обожает своих внуков и старается окружить их любовью и заботой. Сейчас семья проживает в летней резиденции в Норфолке, и Кейт рассказала о том, как королева отреагировала на их переезд.

Кейт Миддлтон поведала о том, какие отношения у Елизаветы II с правнуками


«Королева была расстроена, когда мы уезжали из дворца на летний период. Я уверена, что как только мы вернемся обратно, Шарлотта первым делом побежит к прабабушке — у них какая-то особенная связь», — поделилась герцогиня.

Прабабушка не забывает и баловать своих внуков, оставляя им подарки в своих комнатах.

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Ключевые слова: Кейт Миддлтон, Елизавета II

Количество просмотров: 1 989
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Fotobank / Getty Images

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