Кейт Миддлтон поведала о том, какие отношения у Елизаветы II с правнуками

Она рассказала о том, какие отношения у ее детей, Георга и Шарлотты, с прабабушкой, королевой Елизаветой II.По словам Кейт Миддлтон, королева просто обожает своих внуков и старается окружить их любовью и заботой. Сейчас семья проживает в летней резиденции в Норфолке, и Кейт рассказала о том, как королева отреагировала на их переезд.«Королева была расстроена, когда мы уезжали из дворца на летний период. Я уверена, что как только мы вернемся обратно, Шарлотта первым делом побежит к прабабушке — у них какая-то особенная связь», — поделилась герцогиня.Прабабушка не забывает и баловать своих внуков, оставляя им подарки в своих комнатах.