Харпер Бекхэм отпраздновала день рождения в Букингемском дворце

Родители устроили своей дочери праздник еще в прошлые выходные, собрав родственников и близких друзей.Но главный сюрприз ждал дочку пары именно в день рождения. Для празднования 6-летия Харпер отправилась в Букингемский дворец, где собрались ее подруги, в числе которых была настоящая принцесса Евгения Йоркская.«С днем рождения, наша маленькая леди! Ты особенная — ты приносишь в нашу жизнь столько радости и добра! Не верится, что тебе уже шесть и ты так быстро растешь! Проведи этот день весело и сказочно. Мы любим тебя, наша удивительная леди!» , — поздравил дочку Дэвид в своем микроблоге.Привязанность футболиста к дочери просто поражает, сразу видно, что он очень ждал появления на свет именно девочки.