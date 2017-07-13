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Харпер Бекхэм отпраздновала день рождения в Букингемском дворце

Сегодня, 13:09
На днях дочка звездной пары Виктории и Дэвида Бекхэма отмечала день рождения, ей исполнилось 6 лет.

Харпер Бекхэм отпраздновала день рождения в Букингемском дворце
Родители устроили своей дочери праздник еще в прошлые выходные, собрав родственников и близких друзей.

Но главный сюрприз ждал дочку пары именно в день рождения. Для празднования 6-летия Харпер отправилась в Букингемский дворец, где собрались ее подруги, в числе которых была настоящая принцесса Евгения Йоркская.

Харпер Бекхэм отпраздновала день рождения в Букингемском дворце


«С днем рождения, наша маленькая леди! Ты особенная — ты приносишь в нашу жизнь столько радости и добра! Не верится, что тебе уже шесть и ты так быстро растешь! Проведи этот день весело и сказочно. Мы любим тебя, наша удивительная леди!» , — поздравил дочку Дэвид в своем микроблоге.

Харпер Бекхэм отпраздновала день рождения в Букингемском дворце


Привязанность футболиста к дочери просто поражает, сразу видно, что он очень ждал появления на свет именно девочки.

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Ключевые слова: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Харпер Бекхэм

Количество просмотров: 1 573
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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