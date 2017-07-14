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Филипп Киркоров поделился тем, на кого похож наследник Сергея Лазарева

Сегодня, 14:17
В конце прошлого года появилась информация о том, что у популярного певца Сергея Лазарева подрастает очаровательный сын Никита.

Филипп Киркоров поделился тем, на кого похож наследник Сергея Лазарева
Певец смог сохранить в тайне рождение своего ребенка на протяжении двух лет. Сергей часто публикует снимки Никиты, но ни разу не показал его лица.

Филипп Киркоров поделился тем, на кого похож наследник Сергея Лазарева


На днях в беседе с журналистами Филипп Киркоров поведал о том, на кого же похож сын Лазарева.

«Никита с Сергеем – одно лицо! Вообще такого ребенка сладкого я давно не встречал.

Филипп Киркоров поделился тем, на кого похож наследник Сергея Лазарева


Никита – невероятный мальчик. Вы, когда увидите, все поймете. И честно вам скажу, Сереже как отцу я ставлю пять с десятью плюсами. Я считал, что Макс (прим. Максим Галкин) – потрясающий отец. Но когда я увидел, как носится со своим сыном Сережа, то скажу, что сегодня отцы дают фору многим мамам», – ответил Филипп.

Меня тоже умиляет, когда видишь, как отцы водятся со своими детьми, это так трогательно.

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Ключевые слова: Сергей Лазарев, Филипп Киркоров

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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