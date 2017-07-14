Филипп Киркоров поделился тем, на кого похож наследник Сергея Лазарева

Певец смог сохранить в тайне рождение своего ребенка на протяжении двух лет. Сергей часто публикует снимки Никиты, но ни разу не показал его лица.На днях в беседе с журналистами Филипп Киркоров поведал о том, на кого же похож сын Лазарева.«Никита с Сергеем – одно лицо! Вообще такого ребенка сладкого я давно не встречал.Никита – невероятный мальчик. Вы, когда увидите, все поймете. И честно вам скажу, Сереже как отцу я ставлю пять с десятью плюсами. Я считал, что Макс (прим. Максим Галкин) – потрясающий отец. Но когда я увидел, как носится со своим сыном Сережа, то скажу, что сегодня отцы дают фору многим мамам», – ответил Филипп.Меня тоже умиляет, когда видишь, как отцы водятся со своими детьми, это так трогательно.