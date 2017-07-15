Анна Калашникова до сих пор с ужасом вспоминает болезнь сына

Но тем не менее женщина старается уделять как можно больше времени своему сыну Даниилу.На днях Анна сообщила о том, что недавно очень сильно переживала за своего малыша, в результате им пришлось обратиться к специалистам.«Несколько дней у него была температура под сорок. Мы не знали, что сделать, пробовали сбить. Тогда мы вызвали скорую и поехали в больницу, в таком состоянии Даню госпитализировали. Там он провел почти две недели. Это был какой-то кошмар. Для нас это был шок», - поделилась Калашникова.У мальчика обнаружили ротавирус, но до этого были предположения о различных вирусных заболеваниях.