Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анна Калашникова до сих пор с ужасом вспоминает болезнь сына

Сегодня, 11:46
Анна Калашникова имеет напряженный рабочий график: женщина принимает участие в фотосессиях.

Анна Калашникова до сих пор с ужасом вспоминает болезнь сына
Но тем не менее женщина старается уделять как можно больше времени своему сыну Даниилу.

Анна Калашникова до сих пор с ужасом вспоминает болезнь сына


На днях Анна сообщила о том, что недавно очень сильно переживала за своего малыша, в результате им пришлось обратиться к специалистам.

«Несколько дней у него была температура под сорок. Мы не знали, что сделать, пробовали сбить. Тогда мы вызвали скорую и поехали в больницу, в таком состоянии Даню госпитализировали. Там он провел почти две недели. Это был какой-то кошмар. Для нас это был шок», - поделилась Калашникова.

Анна Калашникова до сих пор с ужасом вспоминает болезнь сына


У мальчика обнаружили ротавирус, но до этого были предположения о различных вирусных заболеваниях.

← Лиза Пескова пожаловалась на то, что н... Супруга Олега Яковлева разместила фот... →

Ключевые слова: Анна Калашникова

Количество просмотров: 312
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Антон Ванке

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Анна Калашникова не стала комментировать беременность
Анна Калашникова выложила снимки с откровенной фотосессии
Анна Калашникова снова станет мамой
Анна Калашникова и Прохор Шаляпин показали реальную любовь
Самое популярное за неделю
Комментарии



Жена Григория Лепса ничего не может поделать с зависимостью супруга Завтра, 16 июля, у известного продюсера и певца Григория Лепса юбилей, он будет отмечать 55 лет.
Дана Борисова решила обратиться к дочери через соцсети Сейчас известная телеведущая Дана Борисова проходит лечение от наркотической зависимости в Таиланде.
Сергей Аморалов пытается защитить свою семью Группа "Отпетые мошенники" была известная в конце 90-х годов, тогда им подпевали большое количество фанатов.
Марина Африкантова вовсю флиртует с молодым участником На днях на популярный телепроект "Дом-2" пришел новый участник, сексапильный мачо Роман Капаклы.
Пелагея избирательно относится к людям Вчера, 14 июля, день рождения отмечала известная певица Пелагея.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.