Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дана Борисова решила обратиться к дочери через соцсети

Сегодня, 12:51
Сейчас известная телеведущая Дана Борисова проходит лечение от наркотической зависимости в Таиланде.

Дана Борисова решила обратиться к дочери через соцсети
Периодически Дана записывает видео-обращения, в которых рассказывает, как проходит ее реабилитация. На днях Борисова обратилась к своей дочери через социальные сети.

Дана Борисова решила обратиться к дочери через соцсети


«Полиночка, родная девочка! Я была очень рада тебя услышать три дня назад. Спасибо твоему папе Максиму, который дал нам с тобой поговорить. Наверное, вы думали, что про меня лучше забыть, потому что я наделала очень много ошибок и я перед тобой, правда, виновата. Но, пожалуйста, не забывайте меня. Дочка, ты поймешь, что люди могут меняться, и я очень изменилась за это время», – ответила телеведущая.

Отметим, что дочка Даны учится в Англии и серьезно увлекается большим теннисом. Звезда гордится успехами своей дочери.

← Сергей Аморалов пытается защитить сво... Жена Григория Лепса ничего не может по... →

Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дана Борисова не хочет возвращаться в Россию
Дана Борисова решила податься в монастырь
Дана Борисова попала в больницу
Дана Борисова стесняется своей внешности
Самое популярное за неделю
Комментарии



Жена Григория Лепса ничего не может поделать с зависимостью супруга Завтра, 16 июля, у известного продюсера и певца Григория Лепса юбилей, он будет отмечать 55 лет.
Дана Борисова решила обратиться к дочери через соцсети Сейчас известная телеведущая Дана Борисова проходит лечение от наркотической зависимости в Таиланде.
Сергей Аморалов пытается защитить свою семью Группа "Отпетые мошенники" была известная в конце 90-х годов, тогда им подпевали большое количество фанатов.
Марина Африкантова вовсю флиртует с молодым участником На днях на популярный телепроект "Дом-2" пришел новый участник, сексапильный мачо Роман Капаклы.
Пелагея избирательно относится к людям Вчера, 14 июля, день рождения отмечала известная певица Пелагея.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.