Дана Борисова решила обратиться к дочери через соцсети

Периодически Дана записывает видео-обращения, в которых рассказывает, как проходит ее реабилитация. На днях Борисова обратилась к своей дочери через социальные сети.«Полиночка, родная девочка! Я была очень рада тебя услышать три дня назад. Спасибо твоему папе Максиму, который дал нам с тобой поговорить. Наверное, вы думали, что про меня лучше забыть, потому что я наделала очень много ошибок и я перед тобой, правда, виновата. Но, пожалуйста, не забывайте меня. Дочка, ты поймешь, что люди могут меняться, и я очень изменилась за это время», – ответила телеведущая.Отметим, что дочка Даны учится в Англии и серьезно увлекается большим теннисом. Звезда гордится успехами своей дочери.