У Леонида Ярмольника родится второй внук

Но на днях придя на телепередачу "Смак" Ярмольник в беседе с ведущим Иваном Ургантом сообщил радостную новость. Вскоре дочь Леонида Александра снова станет мамой.
«Я все время уделяю внуку Пете, а скоро родится еще один малыш. Назовем его Павел. Так что у нас дома будет филиал Петропавловской крепости», - поведал Ярмольник.
По словам актера, он старается уделять своему трехлетнему внуку как можно больше времени, планируя свой рабочий график.
Ключевые слова: Леонид Ярмольник
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Кадр программы «Смак»
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