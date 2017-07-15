У Леонида Ярмольника родится второй внук

Но на днях придя на телепередачу "Смак" Ярмольник в беседе с ведущим Иваном Ургантом сообщил радостную новость. Вскоре дочь Леонида Александра снова станет мамой.«Я все время уделяю внуку Пете, а скоро родится еще один малыш. Назовем его Павел. Так что у нас дома будет филиал Петропавловской крепости», - поведал Ярмольник.По словам актера, он старается уделять своему трехлетнему внуку как можно больше времени, планируя свой рабочий график.