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У Леонида Ярмольника родится второй внук

Вчера, 22:11
Леонид Ярмольник не любит афишировать личную жизнь и редко рассказывает новости, касательно своей семьи.

У Леонида Ярмольника родится второй внук
Но на днях придя на телепередачу "Смак" Ярмольник в беседе с ведущим Иваном Ургантом сообщил радостную новость. Вскоре дочь Леонида Александра снова станет мамой.

У Леонида Ярмольника родится второй внук


«Я все время уделяю внуку Пете, а скоро родится еще один малыш. Назовем его Павел. Так что у нас дома будет филиал Петропавловской крепости», - поведал Ярмольник.

По словам актера, он старается уделять своему трехлетнему внуку как можно больше времени, планируя свой рабочий график.

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Ключевые слова: Леонид Ярмольник

Количество просмотров: 3 653
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Смак»

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