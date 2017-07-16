В Сети выложили первые снимки Джанет Джексон с сыном

После того как Джанет Джексон родила сына и развелась со своим мужем и отцом ребенка, она перестала выходить в свет, да и на улице она практически не появляется.

Больше всего времени Джанет предпочитала проводить вместе с наследником дома в Лондоне. Но недавно ее запечатлели в аэропорту Нью-Йорка. Джексон впервые решилась на перелет с сыном Иссой.Мальчику всего полгода и, по словам очевидцев, малышу не особо понравилось летать на самолете. Он сильно капризничал, но Джанет старалась нежно его успокоить, целуя и гладя по голове.Позже папарацци заметили певицу с сыном в парке Нью-Йорка, куда они вышли на прогулку. Поклонники отметили, что Джанет сбросила лишние килограммы, набранные во время родов.