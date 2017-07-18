В семье Дэвида Бекхэма грядет прибавление

Как оказалось, младшая сестра знаменитого спортсмена Джоанн скоро родит первого ребенка.Сейчас у 32-летней девушки четвертый месяц беременности. Отцом ребенка является бывший участник британского шоу Big Brother Крис Донелли.Молодые люди с нетерпением ждут появления малыша. Встречаться они начали относительно недавно, лишь в мае стало известно об их романе.«Джоанн и Крис — на седьмом небе от счастья. Ее родители, Тед и Сандра, с нетерпением ждут рождения еще одного внука. И дети Дэвида очень обрадовались, когда узнали, что скоро у них появится еще один двоюродный брат или сестра. Особенно счастлива Харпер», — сообщил источник.Поздравляем будущих родителей со столь радостной новостью.