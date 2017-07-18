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В семье Дэвида Бекхэма грядет прибавление

Сегодня, 12:39
Недавно британское СМИ сообщило информацию о том, что в семье Бекхэмов ожидается прибавление.

В семье Дэвида Бекхэма грядет прибавление
Как оказалось, младшая сестра знаменитого спортсмена Джоанн скоро родит первого ребенка.

Сейчас у 32-летней девушки четвертый месяц беременности. Отцом ребенка является бывший участник британского шоу Big Brother Крис Донелли.

Молодые люди с нетерпением ждут появления малыша. Встречаться они начали относительно недавно, лишь в мае стало известно об их романе.

В семье Дэвида Бекхэма грядет прибавление


«Джоанн и Крис — на седьмом небе от счастья. Ее родители, Тед и Сандра, с нетерпением ждут рождения еще одного внука. И дети Дэвида очень обрадовались, когда узнали, что скоро у них появится еще один двоюродный брат или сестра. Особенно счастлива Харпер», — сообщил источник.

Поздравляем будущих родителей со столь радостной новостью.

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Ключевые слова: Дэвид Бекхэм

Количество просмотров: 2 067
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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