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Криштиану Роналду впервые подтвердил интересное положение своей возлюбленной

Сегодня, 12:14
Буквально недавно мир узнал о рождении у знаменитого футболиста Криштиану Роналду двойняшек.

Криштиану Роналду впервые подтвердил интересное положение своей возлюбленной
Детей спортсмену родила суррогатная мама. И уже довольно долго ходят слухи об интересном положении возлюбленной Роналду, но футболист никак не комментировал данную информацию.

Лишь недавно спортсмен ответил положительно на вопрос о беременности Джорджины: «Да, я очень счастлив».

Криштиану Роналду впервые подтвердил интересное положение своей возлюбленной


По информации, у девушки уже пятый месяц беременности.

Будущий ребенок Криштиану станет уже четвертым. Первого сына спортсмену также родила суррогатная мама.

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Ключевые слова: Криштиану Роналду

Количество просмотров: 4 264
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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