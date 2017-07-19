Криштиану Роналду впервые подтвердил интересное положение своей возлюбленной

Детей спортсмену родила суррогатная мама. И уже довольно долго ходят слухи об интересном положении возлюбленной Роналду, но футболист никак не комментировал данную информацию.Лишь недавно спортсмен ответил положительно на вопрос о беременности Джорджины: «Да, я очень счастлив».По информации, у девушки уже пятый месяц беременности.Будущий ребенок Криштиану станет уже четвертым. Первого сына спортсмену также родила суррогатная мама.