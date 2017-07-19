Криштиану Роналду впервые подтвердил интересное положение своей возлюбленной

Детей спортсмену родила суррогатная мама. И уже довольно долго ходят слухи об интересном положении возлюбленной Роналду, но футболист никак не комментировал данную информацию.
Лишь недавно спортсмен ответил положительно на вопрос о беременности Джорджины: «Да, я очень счастлив».
По информации, у девушки уже пятый месяц беременности.
Будущий ребенок Криштиану станет уже четвертым. Первого сына спортсмену также родила суррогатная мама.
Ключевые слова: Криштиану Роналду
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, East News
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