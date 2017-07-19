Джессика Альба находится в положении

Многие заметили, что фигура звезды заметно изменилась, явно проглядывался округлившийся живот. Актриса решила опередить распространение слухов и подтвердила свое интересное положение.Альба разместила в своем Инстаграм фотографию, на которой дочки Джессики держат воздушные шары в форме единицы и двойки, а в руках знаменитости шар с цифрой три, и она нежно гладит свой живот.«Я и Кэш официально заявляем, что у нас ожидается пополнение в семье», - подписала снимок звезда.Стоит отметить, что актриса познакомилась со своим мужем Кэшом Уорреном на съемках фильма "Фантастическая четверка" 13 лет назад. Через четыре года они поженились и теперь воспитывают двух очаровательных дочерей.