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Джессика Альба находится в положении

Сегодня, 13:06
Несколько дней назад в Сети распространились снимки знаменитой актрисы Джессики Альбы на пляже на Гавайях.

Джессика Альба находится в положении
Многие заметили, что фигура звезды заметно изменилась, явно проглядывался округлившийся живот. Актриса решила опередить распространение слухов и подтвердила свое интересное положение.

Джессика Альба находится в положении


Альба разместила в своем Инстаграм фотографию, на которой дочки Джессики держат воздушные шары в форме единицы и двойки, а в руках знаменитости шар с цифрой три, и она нежно гладит свой живот.

«Я и Кэш официально заявляем, что у нас ожидается пополнение в семье», - подписала снимок звезда.

Джессика Альба находится в положении


Стоит отметить, что актриса познакомилась со своим мужем Кэшом Уорреном на съемках фильма "Фантастическая четверка" 13 лет назад. Через четыре года они поженились и теперь воспитывают двух очаровательных дочерей.

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Ключевые слова: Джессика Альба

Количество просмотров: 5 902
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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