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Мария Кожевникова поделилась подробностями родов

Сегодня, 12:24
На днях общественность узнала о рождении третьего ребенка у популярной актрисы и общественного деятеля Марии Кожевниковой.

Мария Кожевникова поделилась подробностями родов
32-летняя актриса родила своему супругу Евгению сына, роды прошли в клинике Москвы. О том, как решили назвать малыша, молодые родители пока не сообщают.

Недавно Мария вернулась с ребенком из роддома домой, и решила поделиться с подписчиками о том, как прошли роды.

Мария Кожевникова поделилась подробностями родов


«Сегодня день явления Казанской иконы Божьей Матери. Это удивительная история. Она была обретена в 1579 году девятилетней девочкой... Царица наша небесная, Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Спаси и сохрани! P.S. Всем будущим мамам на заметку, есть молитва к Божией Матери о помощи в родах, мне она очень помогла. Когда-нибудь об этом расскажу», – написала Кожевникова.

Стоит отметить, что у Марии и ее супруга подрастают двое замечательных сыновей, Иван и Максим.

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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