Мария Кожевникова поделилась подробностями родов

32-летняя актриса родила своему супругу Евгению сына, роды прошли в клинике Москвы. О том, как решили назвать малыша, молодые родители пока не сообщают.Недавно Мария вернулась с ребенком из роддома домой, и решила поделиться с подписчиками о том, как прошли роды.«Сегодня день явления Казанской иконы Божьей Матери. Это удивительная история. Она была обретена в 1579 году девятилетней девочкой... Царица наша небесная, Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Спаси и сохрани! P.S. Всем будущим мамам на заметку, есть молитва к Божией Матери о помощи в родах, мне она очень помогла. Когда-нибудь об этом расскажу», – написала Кожевникова.Стоит отметить, что у Марии и ее супруга подрастают двое замечательных сыновей, Иван и Максим.