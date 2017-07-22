Сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской пританцовывал на сцене родителям

Во второй день вечера на сцену выйдет известный певец Владимир Пресняков. Мужчина прилетел в Юрмалу со своей семьей, супругой Натальей Подольской и маленьким сыном Артемием.На генеральную репетицию родители взяли и своего наследника, который не выдержал и вышел на сцену к папе.«Нам самим было интересно, как Тема себя поведет, - рассказал журналистам Пресняков. – Мы готовили его. Говорили, что будет сцена с симфоническим оркестром, что он будет на сцене… Конечно, он с ума сошел от такого… Но в конце Темка все-таки заплакал, приревновал, увидел, что мама тоже поет. А ведь он всегда так говорил: «Папа – на работу, а мама моя!» Сын думал, что мама ничего не делает, а сегодня познал, что такое сцена. Теперь он понимает, как папа работает. А я увидел то, чего не ожидал. Он хлопал прямо ровно. Я счастлив. Посмотрим, что будет дальше».Похоже, у Владимира подрастает еще один музыкальный сын, который возможно в будущем поразит нас своими талантами.