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Бейонсе приставила к новорожденным близнецам большой штат прислуги

Сегодня, 14:46
Месяц назад в семье голливудских звезд Бейонсе и Джей Зи родились близнецы, Сэр и Руми.

Бейонсе приставила к новорожденным близнецам большой штат прислуги
Молодые родители стараются не ограничивать своих детей ни в чем, покупая все необходимое. По сведениям инсайдера, после переезда в новое жилье, супруги наняли для своих детей большой штат прислуги.

Теперь за малышами следят шесть нянь, несколько телохранителей, две горничные и медсестры.

Бейонсе приставила к новорожденным близнецам большой штат прислуги


«Джей Зи хочет быть уверенным в безопасности своей семьи и купил еще несколько бронированных автомобилей. Кроме того, они с Бейонсе решили, что для создания креативных тегов, посвященных маленьким Сэру и Руми, необходим специалист по социальным сетям, которого они недавно наняли на работу», — сообщил источник.

Бейонсе приставила к новорожденным близнецам большой штат прислуги


Стоит отметить, что Бейонсе только неделю назад решилась опубликовать снимок с малышами, который собрал большое число лайков и комментариев.

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Ключевые слова: Бейонсе, Джей Зи

Количество просмотров: 2 899
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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