Бейонсе приставила к новорожденным близнецам большой штат прислуги

Теперь за малышами следят шесть нянь, несколько телохранителей, две горничные и медсестры.
«Джей Зи хочет быть уверенным в безопасности своей семьи и купил еще несколько бронированных автомобилей. Кроме того, они с Бейонсе решили, что для создания креативных тегов, посвященных маленьким Сэру и Руми, необходим специалист по социальным сетям, которого они недавно наняли на работу», — сообщил источник.
Стоит отметить, что Бейонсе только неделю назад решилась опубликовать снимок с малышами, который собрал большое число лайков и комментариев.