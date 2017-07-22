Бейонсе приставила к новорожденным близнецам большой штат прислуги

Молодые родители стараются не ограничивать своих детей ни в чем, покупая все необходимое. По сведениям инсайдера, после переезда в новое жилье, супруги наняли для своих детей большой штат прислуги.Теперь за малышами следят шесть нянь, несколько телохранителей, две горничные и медсестры.«Джей Зи хочет быть уверенным в безопасности своей семьи и купил еще несколько бронированных автомобилей. Кроме того, они с Бейонсе решили, что для создания креативных тегов, посвященных маленьким Сэру и Руми, необходим специалист по социальным сетям, которого они недавно наняли на работу», — сообщил источник.Стоит отметить, что Бейонсе только неделю назад решилась опубликовать снимок с малышами, который собрал большое число лайков и комментариев.