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Вера Сотникова похвасталась ремонтом в загородном доме

Сегодня, 12:40
Популярная актриса и телеведущая Вера Сотникова решила обустроить свой загородный дом, который приобрела три года назад.

Вера Сотникова похвасталась ремонтом в загородном доме
Женщина прибегнула к помощи специалистов телепередачи "Идеальный ремонт".

Вера Сотникова похвасталась ремонтом в загородном доме


Вера Сотникова похвасталась ремонтом в загородном доме


«Я хочу превратить заднюю часть дома в фасадную. Мечтаю о большом количестве разнообразных растений. Я обожаю чувствовать энергию растений. Тут еще просятся диванчики, столики… А еще хочу, чтобы я могла открыть окно в кухне и все сюда передать. И нужно сделать зону барбекю под крышей», - сообщила Сотникова ведущей программы Наталье Барбье.

Вера Сотникова похвасталась ремонтом в загородном доме


Вера Сотникова похвасталась ремонтом в загородном доме


Главной частью преображения загородного участка стало облагоустройство сада.

Вера Сотникова похвасталась ремонтом в загородном доме


«Какая красота! Как всю уютно. Люди, которые все это делают, чувствуют меня… Зачем теперь ездить на Лазурный берег? Ведь все есть здесь, дома. Эта белая мебель, эти роскошные занавески, которые шевелятся от ветра. Каждый раз, возвращаясь домой, я буду благодарить «Идеальный ремонт» за эту красоту, а вы мою благодарность будете чувствовать», - поделилась актриса.

Вера Сотникова похвасталась ремонтом в загородном доме


В итоге результат работы профессионалов поразил всех, довольна осталась и сама хозяйка дома.

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Ключевые слова: Вера Сотникова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Идеальный ремонт»

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