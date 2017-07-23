Вера Сотникова похвасталась ремонтом в загородном доме

Женщина прибегнула к помощи специалистов телепередачи "Идеальный ремонт".«Я хочу превратить заднюю часть дома в фасадную. Мечтаю о большом количестве разнообразных растений. Я обожаю чувствовать энергию растений. Тут еще просятся диванчики, столики… А еще хочу, чтобы я могла открыть окно в кухне и все сюда передать. И нужно сделать зону барбекю под крышей», - сообщила Сотникова ведущей программы Наталье Барбье.Главной частью преображения загородного участка стало облагоустройство сада.«Какая красота! Как всю уютно. Люди, которые все это делают, чувствуют меня… Зачем теперь ездить на Лазурный берег? Ведь все есть здесь, дома. Эта белая мебель, эти роскошные занавески, которые шевелятся от ветра. Каждый раз, возвращаясь домой, я буду благодарить «Идеальный ремонт» за эту красоту, а вы мою благодарность будете чувствовать», - поделилась актриса.В итоге результат работы профессионалов поразил всех, довольна осталась и сама хозяйка дома.